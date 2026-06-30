Noch ohne Neuzugänge: Ebersberg startet am 9. Juli in die Vorbereitung Fußball-Abstieg von Johannes Hain · Gestern, 18:34 Uhr · 0 Leser

FB Relegation Ebersberg vs Polling -- - LUSILAWO JONATHAN KISUNGU – Foto: SRO

Der TSV Ebersberg ist nach der verlorenen Relegation gegen Palzing aus der Bezirksliga abgestiegen. Trainer Michael Hieber sieht in der Kreisliga die Chance, das Fundament zu stabilisieren.

Die zurückliegende Bezirksligasaison des TSV Ebersberg glich einer Achterbahnfahrt auf dem Rummelplatz. Es ging rauf und runter, wobei sich in der Rückrunde ein klarer Aufwärtstrend bei den Fußballherren erkennen ließ. Diese Schwingungen zeigten sich auch in der Relegation gegen den SVA Palzing, die letztendlich im Rückspiel nach Verlängerung verloren ging. Langsam verklingt der Abstiegsschmerz und der TSV Ebersberg rüstet sich für die neue Saison in der Kreisliga: „Aus der sportlichen Sicht sind die Wunden noch nicht bei jedem ganz verheilt und es tut noch bei manchem weh. Das kommt vor allem dann, wenn man sieht, dass die anderen wieder in die Vorbereitung einsteigen und die Ligeneinteilung der anderen Ligen betrachtet“, so Trainer Michael Hieber.

Die Münchner Kreisliga-Saison beginnt erst später, deshalb ist beim TSV Ebersberg erst am 9. Juli Trainingsstart. „Die Jungs haben vor allem in der zweiten Saisonhälfte nachgewiesen, dass sie das Zeug und die Qualität dafür hätten, in der Bezirksliga zu bestehen und mitzuspielen.“ Dass es am Ende so knapp war, beschäftigt Hieber noch immer: „Aufgrund der sehr dramatischen Art und Weise, dass wir ein Tor zu wenig geschossen, einen Punkt zu wenig geholt haben, ist es immer noch super bitter.“ Karriereende für Volk, Pries und Schaller Die Welt ist im Waldsportpark nicht untergegangen. „Es gibt den ein oder anderen im Trainerteam und in der Abteilungsleitung, der im Abstieg auch Chancen sieht. Eine Liga tiefer können wir das Fundament vielleicht wieder auf stabilere Beine stellen“, sieht Hieber das Positive im letztjährigen Scheitern. Die Mannschaft bleibe abgesehen von den bereits im Winter kommunizierten, altersbedingten Karriereenden von Maximilian Volk, Dominik Pries und Timo Schaller weitestgehend zusammen.