Noch ohne eigenen Treffer: Ismaning trifft auf ungeschlagenes Landshut Bayernliga-Fußball von Nico Bauer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Mit ruhiger Hand: FCI-Trainer Xhevat Muriqi sieht keinen Grund für große Änderungen. – Foto: Dieter Michalek

Nach 180 Minuten Bayernliga haben die Blau-Weißen noch kein eigenes Tor erzielt. Am Freitag empfangen sie die SpVgg Landshut, die mit sechs Punkten anreist.

180 Minuten sind in der Bayernliga gespielt und es steht bei nur noch wenigen Vereinen die Null. Vier Clubs haben noch keinen Punkt gesammelt, einer hat noch kein Gegentor kassiert – dann kommt der FC Ismaning. Als einziger Verein warten die Blau-Weißen noch auf das erste eigene Ligator. Bislang sahen sie den Ball nur einmal im Ziel, beim 1:2 im Pokal gegen Rosenheim. Die nächste Möglichkeit besteht nun im Heimspiel gegen die SpVgg Landshut (Freitag, 18.30 Uhr). Die SpVgg Landshut war über Jahrzehnte eine große Nummer im bayerischen Fußball und war Urgestein der Bayernliga, als diese noch unter der 2. Bundesliga die dritthöchste Spielklasse in Deutschland war. Das ist aber lange her und zuletzt kickte der niederbayerische Traditionsverein bis 2015 in der Bayernliga. Nun ist er zurück mit einer ziemlich spannenden Mannschaft, weil diese zusammengewachsen ist und einen starken Ruf hat. Auch der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi hat viel Positives gehört: „Wenn du die spielen lässt, dann hast du ein Problem. Die können zocken.“ Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Ligaspielen hat der Aufsteiger schon ein Ausrufezeichen gesetzt.

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