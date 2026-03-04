„Noch nie zuvor erlebt!"- Coesfeld schießt Titz zu Kantersieg

– Foto: RV21

Ein lupenreiner Hattrick in den ersten 30 Minuten und noch vier weitere Torbeteiligungen. Für Jan Phillip Coesfeld und Schwarz-Weiß Titz hätte der vergangene Spieltag nicht besser laufen können. Der Offensivspieler spricht über seine Leistung, die restlichen Ziele der Saison und über eine spezielle Tor-Wette.

Es hat ein Wenig gedauert bis Jan Phillip Coesfeld begriffen hat das er so ein Spiel auch noch nie erlebt hat: „Ich habe erst später realisiert, dass ich noch nie so viele Tore und Assists in einem Spiel hatte." Beim 9:0 am vergangen Sonntag gelangen dem 21-Jährigen sieben direkte Torbeteiligungen. Das kuriose daran, in neun Spielen davor gelang ihm noch kein Treffer. Etwas was den jungen Offensivspieler auch beschäftigt hat: „Ich bin glücklich, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und ich Hoffe das ich jetzt häufiger solche Leistungen bringen kann."

Neuaufbau läuft gut

Solche Leistungen tun natürlich auch seinem Verein, Schwarz-Weiß Titz gut. Coesfeld spielt seit der B-Jugend dort und hat letzte Saison auch den Abstieg aus der Kreisliga B miterleben müssen. Für diese Saison war das Ziel, einen Neuaufbau zu starten, welcher positiv verläuft: „Das Ziel des Neuaufbaus wird bisher gut umgesetzt. Durch Neuzugänge und die taktischen Ansätze des Trainers sind wir auf einem sehr guten Weg", bilanziert Coesfeld. Für den weiteren Verlauf der Rückrunde möchte der Verein oben mitspielen und die Top-3 sind für den bekennenden Aachenfan sind „auf jeden Fall möglich."

Spezielle Torwette als persönlicher Ansporn

Neben den Zielen des Vereins verfolgt der junge Offensivspieler auch noch ein eigenes Ziel für die Rückrunde: „Ein persönliches Ziel für die Rückrunde ist es, aufgrund einer Wette auf 17 Tore zu kommen." Durch diese spezielle Wette hat Coesfeld „auf jeden Fall einen Ansporn, um weiterhin gute Leistungen zu bringen." Durch seine fünf Tore ist er dem Ziel schon einmal näher gekommen. Die nächste Möglichkeit, um sein Torkonto weiter zu vergrößern, hat er bereits heute Abend. Dort empfängt Titz die Zweitvertretung aus Rödingen.