"Noch nie so wohlgefühlt": Oberliga-Leistungsträger verlängert

– Foto: Rainer Jacksch

"Noch nie so wohlgefühlt": Oberliga-Leistungsträger verlängert Die SG Sonnenhof Großaspach kann weiterhin auf die Dienste von Arbnor Nuraj setzen. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Regionalliga Südwest Großaspach Arbnor Nuraj

Große Freude in Sachen Kaderplanung bei der SG Sonnenhof Großaspach. Mit Arbnor Nuraj hat am heutigen Donnerstag auch der letzte Spieler mit auslaufendem Vertrag sein Arbeitspapier bei der SG um zwei weitere Jahre verlängert. Damit bindet die SG einen weiteren Leistungsträger der vergangenen beiden Spielzeiten auch langfristig an den Verein. Der 25-Jährige kam im Sommer 2023 vom SSV Reutlingen nach Aspach und entwickelte sich auf Anhieb zum unumstrittenen Stammspieler in der Abwehrzentrale des Doublesiegers. Insgesamt bringt es der groß gewachsene Innenverteidiger seitdem auf 79 Pflichtspiele für den Dorfklub, in denen er fünf Treffer erzielte und zwei weitere Tore vorbereitete.

Ein weiterer Leistungsträger bekennt sich zur SG: Auch Arbnor Nuraj trägt weiterhin rot-schwarz Vorstand Sport, Michael Ferber: „Mit der Verlängerung von Arbnor Nuraj ist es uns gelungen, einen weiteren absoluten Leistungsträger unserer Doublesieger-Mannschaft von einem Verbleib bei unserer SG zu überzeugen. Er hat sich hier seit seinem Wechsel zu uns prächtig entwickelt, so gut wie keine Eingewöhnungszeit gebraucht und durch seine starken Leistungen maßgeblichen Anteil am Erfolg unserer Mannschaft. Daher freue ich mich riesig, dass er auch in Zukunft die Fußballschuhe für unseren Dorfklub schnüren wird.“