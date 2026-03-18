„Noch nie so herzlich aufgenommen" - Grafen blüht in Welldorf auf

Ben Grafen ist in Welldorf angekommen. Und das sehr eindrucksvoll. Nach seinem Wechsel im Sommer hat sich der junge Offensivspieler sehr gut integriert. Im Interview mit uns spricht er über seine Leistungsentwicklung, die Umstellung im Seniorenbereich, die herzliche Aufnahme beim SV und wie er den Neuaufbau des Vereins bewertet.

Im Sommer wechselte Grafen nach Welldorf und fühlt sich dort auch sehr wohl. Der Wechsel kam dabei über einen persönlichen Kontakt zustande. Für den 20-Jährigen war schnell klar, dass Welldorf die richtige Herausforderung ist – gerade weil das „Drumherum“ von Anfang an passte. Zum Start der Saison kam er allerdings häufiger von der Bank. Das lag jedoch weniger an der Qualität, sondern vielmehr an den beruflichen Verpflichtungen. „Am Anfang lag das auch ein Stück weit an meiner Trainingsbeteiligung wegen meines Jobs. Deshalb bin ich öfter als Joker gekommen“, erklärt Grafen offen. Das hat sich jetzt geändert und der junge Offensivakteur ist „mittlerweile besser im Rhythmus“. Sechs Tore und drei Vorlagen in den letzten drei Spielen zeigen das eindrucksvoll.

„Im Herrenfußball wird dir nichts geschenkt"

Für den 20-Jährigen ist es erst das zweite Jahr im Seniorenfußball. Die Umstellung auf den Herrenbereich beschreibt Grafen als intensiv. „Es ist körperlicher und auch ein bisschen ‚dreckiger‘. Es wird einem nichts geschenkt“, so Grafen. Doch genau dieser Fußball „liegt“ dem Offensivakteur. Das zeigte Grafen auch gegen SW Düren, als ihm ein lupenreiner Hattrick innerhalb von neun Minuten gelang. Für den jungen Spieler natürlich ein tolles Gefühl, weil er aber auch wusste, wie wichtig dieses Spiel war. „Es war insofern besonders, da es für uns auch ein wichtiges Spiel war, welches wegweisend für den weiteren Verlauf der Saison war“, stellt er klar. Einen Grund für seine aktuellen sportlichen Erfolge sieht er vor allem in der Mannschaft. „Ich persönlich wurde noch nie so herzlich in einer Mannschaft aufgenommen und fühle mich wirklich sehr wohl. Das ist auch der Grund für solche Leistungen“, betont Grafen.

Anspruch und Ausblick: Mehr als Kreisliga A

Vor der Saison hat der SV Welldorf-Güsten das Ziel „Neuaufbau“ ausgerufen. Dennoch lässt Grafen keinen Zweifel an den Ambitionen der Mannschaft. Der Kern des Teams sei stabil geblieben und punktuell verstärkt worden. Für Grafen ist der Verein auch für Höheres berufen. „Meiner Meinung nach gehören wir auch mit der Qualität und dem Aufwand, den wir betreiben, nicht in die Kreisliga A“, erklärt Grafen. Bezüglich seiner eigenen Statistiken bleibt Grafen bescheiden und stellt den Erfolg der Mannschaft in den Vordergrund: „Solange wir jedes Spiel gewinnen, ist mir relativ egal, wie viele Tore und Vorlagen ich mache“, meint Grafen demütig. Für den Rest der Saison wünscht er sich vor allem eines: Konstanz. Wenn das Team sein Niveau hält, wird mit den Welldorfern definitiv bis zum Ende zu rechnen sein. Weitere Tore und Vorlagen von Grafen würden dabei natürlich helfen.