„Noch nie so erlebt im Amateurfußball“: Demonjic ballert Planegg in die Landesliga-Relegation

Aleksandar Demonjic spielte bei Rudar Prijedor in der 2. Liga. – Foto: Rudar Prijedor

„Mit ihm haben wir einen absoluten Glücksgriff gelandet“, schwärmt Vidak . „Ich habe so etwas im Amateurfußball noch nie erlebt, dass sich einer so viel einsetzt und so viel Zeit investiert.“ Auch Demonjic, der in seiner fußballerischen Karriere schon einige Stationen durchlief, weiß seine Zeit in Planegg zu schätzen. „Für mich ist es hier auch ein großer Erfolg – erst meine zweite Saison in Deutschland und es läuft so gut.“

Planegg – „Ich habe fast ein bisschen Angst davor, ihn so zu beschreiben, wie er wirklich ist – nicht, dass sich am Ende noch jemand in ihn verliebt“, sagt Pero Vidak mit einem Augenzwinkern gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern, angesprochen auf seinen Torjäger Aleksandar Demonjic . Und wohl jeder Fußballromantiker dürfte ihm da zustimmen. Denn der Stürmer des SV Planegg-Krailling spielt eine Saison wie aus dem Bilderbuch: 30 Treffer in 27 Spielen, dazu 16 Assists – Zahlen, von denen viele Angreifer nur träumen können.

Mit Anfang 20 zog es Demonjic zunächst zum FK Mladost Obarska, parallel zum Studium. Wenig später änderte ein unerwarteter Anruf seine Laufbahn. Ein Mann aus Österreich hatte ihn über Facebook entdeckt und überzeugte ihn, in der vierten Liga für Loosdorf zu spielen. Doch obwohl ihm das Leben dort gefiel, musste er zurück nach Bosnien – die Arbeitserlaubnis fehlte.

Dabei hätte der 30-Jährige selbst wohl nie gedacht, einmal in der Bezirksliga Oberbayern zu landen. Der gebürtige Bosnier entdeckte seine Liebe zum Fußball in seiner Heimatstadt Modrica. Dort durchlief er beim FK Alfa Modrica sämtliche Jugendmannschaften und schaffte schließlich den Sprung in den Herrenbereich. Fußball war früh mehr als nur ein Hobby. Es war sein Lebensmittelpunkt.

Es sollte nicht die letzte Wendung seiner Karriere bleiben. Es folgten weitere Stationen, immer wieder fehlten die notwendigen Dokumente – erneut Modrica, später Vorwärts Steyr und schließlich Rudar Prijedor. Vor allem die Zeit dort prägte ihn nachhaltig. „Hier war es von allen Vereinen am professionellsten“, so Demonjic. „Wir hatten zweimal am Tag Training und meistens noch Zusatzeinheiten im Gym.“ Für Demonjic genau die Welt, die er sich immer vorgestellt hatte. Der große Durchbruch blieb dennoch aus.

Demonjic zieht durch seine Frau nach München und trifft bei seinem Debüt für Planegg direkt

Dass seine Frau nach München zog, brachte schließlich auch ihn nach Deutschland. 2024 erhielt er sein Visum. „Ich wusste, dass mich hier niemand kennt und ich mir alles selbst erarbeiten muss“, sagt er. Den entscheidenden Ansprechpartner fand er über Social Media: Mirza Zahirovic, der bereits für Planegg spielte. Durch ihn ist der Kontakt zu Planegg entstanden. Zahirovic und Vidak waren sich nach seinem Probetraining sicher - diesen Spieler können wir gebrauchen. Und das zahlte sich von Beginn an aus: Bei seinem Debüt traf er direkt doppelt.

Bei Planegg gefällt es ihm besonders gut. Auch deshalb, weil viele Mitspieler aus dem Balkan stammen. „Es ist immer schön, mit seinen Landsmännern zusammenzuspielen.“ Dass er letztlich nicht Profi geworden ist, stört ihn aktuell nicht mehr. „Ich habe anders im Leben gewonnen – ich habe eine tolle Familie und bin gesund.“ Trotzdem sieht er sich selbst weiterhin als Profi. „Ich habe mein ganzes Leben dem Fußball gewidmet“, so Demonjic. „Seit meinem ersten Vertrag habe ich damit mein Geld verdient.“

Demonjic sammelte in Planegg anfangs keine Sympathiepunkte – er war „zu ehrgeizig“

Trotzdem war nicht jeder in Planegg von Beginn an begeistert von Demonjic. „Er war der Mannschaft anfangs zu ehrgeizig“, so Vidak. „Er hat sich immer lautstark eingebracht und andere verbessert – das kam nicht immer gut an.“ Dem Cheftrainer war aber bewusst, dass er nur gute Absichten damit verfolgte. „Er will einfach, dass jeder täglich 100 Prozent gibt.“

Diese Mentalität begleitet den 30-Jährigen seit seiner Jugend. Zwar spielte Demonjic viele Jahre leistungsorientiert Fußball, der große Sprung blieb jedoch aus. „Ich habe immer nur in der 2. Liga gespielt – leider nie in der Premijer-Liga.“ Deswegen hatte er den Traum vom Profifußball auch schnell aufgegeben. „Ich hätte das Potenzial gehabt und gebe auch immer 100 Prozent – egal ob auf dem Platz oder bei der Arbeit“, so Demonjic. „Aber jeder hat eben seinen eigenen Weg im Leben.“

Demonjic spielt seit 20 Jahren Fußball und ist dankbar für jeden Moment

Neben dem klassischen Fußball hat Demonjic in den vergangenen Jahren noch eine zweite Leidenschaft wiederentdeckt: Futsal. Schon als Kind spielte er in Bosnien regelmäßig in der Halle. In Deutschland brachten ihn schließlich einige Teamkollegen – darunter Kapitän Andrej Skoro – zu den Beton Boys. „Die Jungs mussten mich nicht lange überreden“, erzählt Demonjic lachend. „Nach dem Mannschaftstraining sind wir immer zum Futsal-Training gesprintet.“

Mittlerweile haben sich die Beton Boys allerdings vom Spielbetrieb zurückgezogen. Für Demonjic bedeutet das: voller Fokus auf den SV Planegg-Krailling und die entscheidenden Wochen der Saison. Der Tabellenzweite kämpft um den Aufstieg, die Relegation steht bevor. Und Demonjic glaubt fest an die Mannschaft. „Wenn wir zusammenhalten, können wir alles erreichen.“ Trotz seiner beeindruckenden Torquote bleibt der 30-Jährige dabei bescheiden. Seine Rolle als Top-Torjäger rückt er selbst lieber in den Hintergrund. „Ich möchte mich bei meiner Mannschaft bedanken“, so Demonjic. „Ohne die würde es auch nicht so gut laufen.“

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Fußball hat der Stürmer die Begeisterung für den Sport ohnehin nie verloren. „Ich spiele seit über 20 Jahren Fußball“, sagt er. „Und ich bin dankbar für jeden einzelnen Moment, den ich erleben durfte.“