„Noch nie erlebt“: Erstes Kreisliga-Tor der Geschichte dank Fair-Play

Der TSV Steinhöring bleibt auch im zweiten Kreisliga-Spiel ohne Punkte. Die Mannschaft von Trainer Thomas Rotherbl unterlag beim SV Zamdorf 1:2. Vor 80 Zuschauern trug sich dabei eine Szene zu, die es in jeden Jahresrückblick schaffen wird. Schon nach einer Spielminute markierte Christoph Popp das 1:0 für die Hausherren. Die Entstehung war jedoch kurios, da der Zamdorfer Angriff schon abgewehrt war – ein Steinhöringer Verteidiger aber verletzt im Sechzehner liegen blieb. Nahezu alle stellten daher das Spielen ein, sodass Popp, als der Ball erneut in den Strafraum gespielt wurde, ungedeckt ins leere Tor einschießen konnte.

Was danach folgte, könnte eine Nominierung für den Fair Play-Preis bedeuten: Zamdorf ließ Steinhöring nach dem Anstoß ungehindert auf das eigene Tor durchlaufen und Benjamin Lechner durfte zum 1:1-Ausgleich einschießen (2.). Das erste Kreisliga-Tor in der Geschichte des TSV Steinhöring war daher sogar aus zweierlei Hinsicht besonders. „So etwas habe ich noch nie erlebt, das war großes Fair Play von Zamdorf. Respekt und vielen Dank! Das würden im Amateurfußball nur ganz, ganz wenige machen“, zollte Thomas Rotherbl seinen Respekt.

Damit war das Spiel wieder auf Null gestellt und die Gäste hatten durch Nick Gibson und Benjamin Lechner gute Chancen, die Führung herauszuschießen. Wie im Auftaktspiel ließ Steinhöring diese jedoch liegen, auf der Gegenseite köpfte Verteidiger Lennart Pape eine Ecke am Fünfereck zum 2:1 ein (21.). Diesem Rückstand lief Steinhöring bis zum Ende nach. Auch eine letzte Drangphase in Überzahl nach einer Ampelkarte für Moritz Bösl (81.) sollte nicht mehr den Ausgleich bringen. „Unsere Chancenverwertung muss schleunigst besser werden“, ärgerte sich Rotherbl nach 90 ausgeglichenen Minuten. (Johannes Hain)

Nur Abzüge in der B-Note: SC Baldham-Vaterstetten mit perfektem Kreisliga-Start

Zweites Saisonspiel, zweiter Sieg, wieder zu Null. So kann man die A-Note des SC Baldham-Vaterstetten nach dem 2:0-Auswärtserfolg gegen den FC RW Oberföhring aufs Essenzielle reduzieren. „Ja, es fühlt sich auch besser an als letzte Saison“, erfreut sich SCBV-Coach Gediminas Sugzda speziell in den Sommerferien an seinem merklich breiteren Kader.

Man dürfe aber auch nicht, und damit kommen wir zur B-Note, vergessen: „Beim 7:0 haben Srbija viele Leute gefehlt, was uns in den nächsten drei Wochen auch noch so geht. Und auf dem rutschigen Kunstrasen in Oberföhring haben wir zwar eine ordentliche, aber nicht ansehnliche Partie gespielt.“

Umso wichtiger, dass Roman Krumpholz früh den 1:0-Dosenöffner nach Vorarbeit von Maxime Schneiker fand (14.). „Allerdings hatte Roman noch drei Riesendinger alleine vor dem Tor, die er ausgelassen hat“, ärgerte sich der SCBV-Trainer mit seinem Angreifer über gleich zwei Aluminiumtreffer. Genauso wie sein Sturmpartner Timon Becker habe Krumpholz sich auf dem Platz jedoch nach Kräften und in vielen Räumen bemüht. „Vielleicht fehlen da noch fünf Prozent Fitness.“

Ähnlich wie beim Führungstreffer wurde Timon Becker beim 0:2 im Strafraum freigespielt, ein Querpass, und Vasilios Mavrofillidis vollstreckte ins leere Tor (56.). Spätestens von da an „mussten die Jungs alle gut gegen den Ball arbeiten und viele hohe Bälle abwehren“, attestierte Sugzda seinen Schützlingen einen einwandfreien Kampfgeist. Gegen Ottobrunn sollen als Nächstes dann noch die spielerischen Akzente für eine einwandfreie B-Note sorgen. (jb)