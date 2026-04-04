"Noch nicht Thema": Schneider über Entscheidungsspiele und Aufstieg

Schneider äußerte sich zum Titelkampf – Foto: Chris Köppen

Oberliga: Für Cheftrainer Tim Schneider endet die Zeit beim VfB Hilden im kommenden Sommer. In der aktuellen Saison hat der Übungsleiter allerdings noch die Chance mit seinem Verein in die Regionalliga aufzusteigen. Dafür muss sein Team in den verbleibenden Spielen am punktgleichen Konkurrenten Ratingen 04/19 vorbeiziehen. Der 44-Jährige sprach im FuPa-Podcast "FuPalaver" über den Kampf um den Aufstieg.

"Es war ein kompliziertes Spiel, aber wir haben es gut gemeistert", sagte Schneider über den knappen 2:1-Erfolg beim SV Sonsbeck, bei dem seine Mannschaft einen 0:1-Rückstand in einen Sieg drehte.

Am 25. Spieltag fuhr Hilden den achten Liga-Erfolg in Serie ein und blieb somit ohne Punktverlust im aktuellen Spieljahr. Durch die Ausbeute von 24 Punkten aus acht Liga-Duellen spielte sich der VfB zurück in den Titelkampf. Doch auch der direkte Konkurrent aus Ratingen ist seit sieben Partien ungeschlagen und verweilt somit noch an der Spitze.

"Jetzt in der Phase gibt es nicht: man kann sich einen Ausrutscher leisten. Man muss eben performen und da musst du jetzt erstmal alle Spiele gewinnen, wenn du davon ausgehst, dass der Gegner auch alle gewinnt", erklärte der Chefcoach des VfB. Im Gegensatz zu Hilden ließ Ratingen allerdings Punkte liegen in den vergangenen Spielen. In den vergangenen fünf Partien musste sich der Tabellenführer dreimal mit einem Remis zufrieden geben.

Das direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 18. Spieltag statt - Hilden siegte knapp mit 2:1. Im Hinblick auf den Zweikampf äußerte Schneider: "Die Spiele können wir nicht mehr beeinflussen. Wir haben unser Rückspiel gewonnen. Jetzt können wir nur auf uns schauen und gucken, dass wir unser Bestmögliches tun, damit es zu unseren Gunsten ausgeht."

Noch keine Gedanken an mögliche Entscheidungsspiele

Falls beide Vereine am Ende der Spielzeit weiterhin punktgleich sein sollten, hat die Tordifferenz keine Aussagekraft. Durch den 5:4-Hinspielsieg Ratingens und den somit offenen direkten Vergleich von 6:6, würden zwei Entscheidungsspiele für den Aufstieg anstehen. Der Übungsleiter sagte folgendes dazu: "Am Ende des Tages thematisiere ich das nicht lange, weil es macht keinen Sinn." Er antwortete noch auf die Frage, was er davon halten würde, wenn es so kommen sollte: "Dann sag ich sicherlich nicht nein, denn es hieße man hätte weiterhin die Chance Meister zu werden. Es ist stand jetzt aber noch nicht Thema. Es sind noch schwierige neun Spiele zu spielen und da müssen wir erstmal erfolgreich sein."

In den kommenden neun Restpartien der aktuellen Saison hat Hilden weiterhin schwere Aufgaben, wie beispielsweise den KFC Uerdingen vor der Brust. Schneider bleibt jedoch optimistisch und erklärte, was genau ihn positiv stimmt: "Zum einen das Gefühl, das die Mannschaft einem auch gibt. Dass sich viele Spieler auch in den Dienst der Mannschaft stellen. Wenn alle an einem Strang ziehen und das ist aktuell so, von der Nummer eins bis zur Nummer 25, dann ist es ein sehr wichtiger Punkt dafür, ob man am Ende erfolgreich ist."

Auf die Frage nach seinem Traum-Saisonfinale erwiderte der Cheftrainer: "Im besten Fall würde ich dann gerne im Heimspiel gegen Monheim schon aufsteigen, oder aufgestiegen sein, um dann auch zuhause feiern zu können." Doch bevor in Hilden weiter geträumt werden kann, muss seine Mannschaft weiterhin punkten. Den starken Siegeslauf will der VfB somit auch am kommenden Spieltag fortsetzen. Im Heimspiel trifft Hilden dann auch den FC Büderich.