"Noch nicht ganz gefestigt": Stöhr ist vor Topspiel selbst gespannt

Es wird ein besonders wichtiges Verfolgerduell, da Tabellenführer Ratingen 04/19 erste Anstände macht von der Konkurrenz davonzuziehen. Zum Topspiel zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVg Schonnebeck (Samstag, 15. November, 16 Uhr) wird die Grotenburg auch von einigen ganz jungen Fans aufgefüllt.

Demnach verteilte der KFC im Vorfeld rund 700 Tickets an örtliche Kindergärten und Grundschulen, womit der bisherige Zuschauerrekord dieser Saison ( 2288, Heimspiel des KFC gegen die Sportfreunde Baumberg am 1. Spieltag ) mindestens in Gefahr besteht gebrochen zu werden.

"Das ist natürlich auch wieder Ansporn für uns, den Kindern, Eltern, oder auch Lehrern die mitkommen, ein gutes Spiel zu bieten", berichtet Trainer KFC-Trainer Julian Stöhr.

Die Begegnung mit dem Vorjahres-Vizemeister bezeichnet Stöhr als "Reifeprüfung" seiner Mannschaft: "Ich glaube, dass wir immer noch nicht ganz so gefestigt sind, wie es vielleicht jetzt erscheint", führt er aus. Dabei erwähnt er vor allem den 1:0-Arbeitssieg beim VfB Hilden im damals durchweg strömenden Regen. "So ein Spiel gegen Hilden hätten wir noch am vierten, fünften Spieltag verloren, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Diese Abgeklärtheit und Abgezocktheit haben wir aber auch immer besser drin."

Schonnebeck trotz namhafter Abgänge weiter hochklassig

Auf einem voraussichtlich tiefen Rasenplatz kommt es für den Übungsleiter entsprechend auch auf kämpferische Tugenden an, wobei er sich auch erhofft, dass Schonnebeck mit dem Geläuf nicht so gut zurechtkommt wie seine eigenen Schützlinge. Die Schwalben tragen ihre Heimspiele am Schetters Busch nämlich auf Kunstrasen aus.

Davon ab ist ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe zu erwarten. Schonnebeck hat durch die Abgänge der Leistungsträger Arne Wessels, Conor Tönnies und Artur Golubytskij erwartungsgemäß etwas Offensivpower eingebüßt, doch hat sich davon wieder gut erholen können: "Von den Namen, auch was die Bank angeht, ist das schon für mich eine richtig, richtig gute Truppe, die auch zurecht auf Platz zwei steht. Sie haben eine sehr, sehr gute Mischung von Alt und Jung. Und dazu die Qualität auf allen Positionen", sagt Stöhr zum kommenden Gegner.

Ob der zuletzt mitgenommene Rasenplatz ein hochklassiges Duell zulässt, sei dahingestellt. Stöhr outete sich im Zuge dessen ohnehin nicht als großer Fan von offenen Schlagabtäuschen. Vielmehr passt der von Stöhr verwendete Begriff der "Reifeprüfung" zum Showdown der beiden heißesten Verfolger des Spitzenreiters.