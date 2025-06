Noch nicht da und schon wieder weg: Neu-Coach Rainer Elfinger springt bei TuS Holzkirchen ab

Holzkirchen – „Ich habe mich im Verlauf der Gespräche mit der sportlichen Leitung zunehmend unwohler gefühlt“, erklärt Elfinger. „Wir hatten völlig unterschiedliche Sichtweisen.“ So steht der TuS Holzkirchen rund zwei Wochen vor dem Start der Vorbereitung zur neuen Spielzeit 2025/26 völlig unvermittelt ohne Trainer da. Was auch den Druck auf die sportliche Leitung um Abteilungsleiterin Margit Kopp und den sportlichen Leiter Joe Albersinger merklich erhöht.

Unterdessen scheint es zwischen Elfinger und den Holzkirchner Verantwortlichen insbesondere in der Kaderzusammenstellung für die anstehende Spielzeit komplett andere Ansichten und unüberbrückbare Differenzen gegeben zu haben. „Wir waren eigentlich ganz guter Dinge“, versichert TuS-Abteilungsleiterin Kopp. „Aber es hat dann im Laufe der Gespräche nicht mit seinen Vorstellungen zusammengepasst.“

Man wolle beim TuS jedoch den „Holzkirchner Weg weitergehen“. Das bedeutet nicht zuletzt, viele junge vereinseigene Akteure einzubauen. Eben jenen radikalen Umbau des Kaders vollzogen die Holzkirchner bereits vor der abgelaufenen Spielzeit. Da sicherten sich die TuS-Kicker allerdings erst am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost.

„Unser Weg war ihm bewusst“, sagt Kopp. „Es ist keine einfache Situation für uns. Wir müssen sehen, dass wir eine Alternative finden.“

Holzkirchen ist damit zwei Wochen vor dem Trainingsauftakt erneut auf Trainersuche

Die Holzkirchner benötigen also einen neuen Coach. „Um Erfolg zu haben und gleichzeitig die Entwicklung der jungen Spieler zu unterstützen, braucht man Ankerspieler“, stellt Elfinger zudem klar. „Dazu reicht es nicht, mit Maximilian Riedmüller einen der besten Torhüter im Amateurbereich zu haben, sondern man hätte auch bei den Feldspielern in konkretere Gespräche gehen müssen, als es bis dato der Fall war.“ Diese Perspektive fehlte ihm wohl letztlich bei den Holzkirchnern.

Der TuS steht in jedem Fall bereits vor dem Start in die kommende Fußballsaison vor einer großen Ungewissheit. Denn in rund zwei Wochen ist der Trainingsauftakt für die neue Bezirksligaspielrunde geplant.

Rainer Elfinger wird dann aber definitiv nicht auf dem Trainingsplatz an der Holzkirchner Haidstraße stehen. Fest steht: Die sportliche Leitung des TuS Holzkirchen muss jetzt sofort mit Hochdruck suchen.