Noch nicht angekommen

Spieltag zwei in der Landesliga Rhein-Neckar steht an. Wir schauen auf Türkspor Eppingen. Nach dem ernüchterden Auftakt in St.Leon fährt die Öztürk-Elf am Sonntag zum SC Rot-Weiß Rheinau, der als Mannheimer Aufsteiger zum Auftakt ebenfalls nichts holen konnte und mit 0:2 beim FV Nußloch unterlag.
Die Urlaubsproblematik ist alles andere als ein neues Thema im Amateurfußball. Bei Türkspor Eppingen ist sie dieses Jahr aber vielleicht noch ein bisschen größer als bei anderen. "Ich weiß gar nicht, ob wir am Sonntag fünf Jungs auf der Bank haben werden, die uns bei einem Wechsel auch helfen können", sagt Mehmet Öztürk.
Türkspor Eppingens Trainer hat direkt zu Saisonbeginn eine knifflige Phase zu überstehen und sieht sich mit seinen Spielern am Sonntag beim SC Rot-Weiß Rheinau (Anpfiff, 15 Uhr) bereits etwas unter Zugzwang. "Was die Papierform angeht müssen wir schon schauen etwas mitzunehmen", sagt er vor dem Duell mit dem Mannheimer Mitaufsteiger. Ein möglicher Vorteil resultiert aus der Trainer-Vergangenheit des 48-Jährigen. Als er 2022/23 den VfL Neckarau in der Verbandsliga coachte, hatte er den ein oder anderen Kicker aus dem aktuellen Rheinau-Kader in seiner Mannschaft. Öztürk sagt: "Gerade auf den Flügeln haben sie zwei sehr schnelle Spieler."
Was die Urlaubsplanung betrifft, gilt es aus Eppinger diese eine Partie noch zu überstehen, danach ist zügig Besserung in Sicht. Der Trainer verrät: "In der Woche darauf gegen Brühl wird auch der letzte Urlauber wieder zurück sein. Diese Summe an Ausfällen habe ich in der Art und Weise aber noch nicht erlebt."
Die 1:7-Niederlage beim VfB St.Leon vor Wochenfrist soll deshalb der negative Höhepunkt bleiben. Öztürk blickt noch einmal zurück: "Das ist ernüchternd gewesen, weil wir uns nicht hätten beschweren dürfen, wenn es zweistellig ausgegangen wäre. Wir waren teilweise nicht präsent und haben keinen Widerstand geleistet." Das soll sich in Rheinau unbedingt ändern, der Sinsheimer Kreisliga-Meister ist auf Wiedergutmachung aus.