Noch nicht angekommen

Spieltag zwei in der Landesliga Rhein-Neckar steht an. Wir schauen auf Türkspor Eppingen. Nach dem ernüchterden Auftakt in St.Leon fährt die Öztürk-Elf am Sonntag zum SC Rot-Weiß Rheinau, der als Mannheimer Aufsteiger zum Auftakt ebenfalls nichts holen konnte und mit 0:2 beim FV Nußloch unterlag.

Die Urlaubsproblematik ist alles andere als ein neues Thema im Amateurfußball. Bei Türkspor Eppingen ist sie dieses Jahr aber vielleicht noch ein bisschen größer als bei anderen. "Ich weiß gar nicht, ob wir am Sonntag fünf Jungs auf der Bank haben werden, die uns bei einem Wechsel auch helfen können", sagt Mehmet Öztürk.

Türkspor Eppingens Trainer hat direkt zu Saisonbeginn eine knifflige Phase zu überstehen und sieht sich mit seinen Spielern am Sonntag beim SC Rot-Weiß Rheinau (Anpfiff, 15 Uhr) bereits etwas unter Zugzwang. "Was die Papierform angeht müssen wir schon schauen etwas mitzunehmen", sagt er vor dem Duell mit dem Mannheimer Mitaufsteiger. Ein möglicher Vorteil resultiert aus der Trainer-Vergangenheit des 48-Jährigen. Als er 2022/23 den VfL Neckarau in der Verbandsliga coachte, hatte er den ein oder anderen Kicker aus dem aktuellen Rheinau-Kader in seiner Mannschaft. Öztürk sagt: "Gerade auf den Flügeln haben sie zwei sehr schnelle Spieler."