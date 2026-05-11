"Noch nicht abgewichst genug"- Leithe verspielt fast eine 5:1-Führung

Der SV Leithe gab einen sicher geglaubten Sieg fast aus der Hand. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der SV Leithe hat in der Kreisliga A Essen einen wilden Schlagabtausch in der Schlussphase gegen den SuS Niederbonsfeld mit 5:4 gewonnen. Der Aufsteiger führte zwischenzeitlich bereits mit 5:1, musste am Ende aber noch um den Heimsieg bangen.

Die Gastgeber schienen früh alles im Griff zu haben. Bereits nach zwei Minuten brachte Sofian El Massoudi Leithe in Führung, ehe Orhan Caliskan nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte. Kurz nach dem Seitenwechsel schraubte Sanassy Sovare das Ergebnis mit einem Doppelschlag sogar auf 4:0 hoch (46., 50.).

"Wir kommen sehr gut rein und führen verdient mit 4:0, weil wir vorne sehr effektiv waren und defensiv zunächst wenig zugelassen haben“, erklärte Leithe-Trainer Eyüp Caliskan nach der Partie. Auch das zwischenzeitliche 4:1 durch Linus Michels beantworteten die Gastgeber zunächst eindrucksvoll. Eugenio Ibruli stellte in der 85. Minute auf 5:1 und sorgte vermeintlich für die Entscheidung. Doch danach wurde es plötzlich hektisch.

Niederbonsfeld startet späte Aufholjagd

Binnen weniger Minuten kippte die Partie beinahe komplett. Yannik Weierstahl verkürzte direkt nach dem Wiederanstoß auf 5:2 (86.), Dennis Mittmann traf in der Schlussminute zum 5:3, ehe Linus Michels sogar noch das 5:4 nachlegte (90.). Der SV Leithe rettete den knappen Vorsprung schließlich mit Mühe über die Zeit.

"Dass es nach dem 5:1 nochmal spannend wird, zeigt auch, dass wir in solchen Phasen noch abgeklärter werden müssen“, sagte Caliskan. "Da hat man gesehen, dass wir vielleicht noch nicht abgewichst genug sind, um so ein Spiel einfach sauber runterzuspielen.“

Auch Niederbonsfeld-Trainer Marc Bläsing haderte vor allem mit der Anfangsphase seiner Mannschaft. "Leithe hat unsere Fehler eiskalt bestraft. Wir haben viele einfache Fehler gemacht“, erklärte er. Besonders die ersten Gegentreffer seien durch Ballverluste und individuelle Fehler entstanden. Dennoch lobte er die Moral seiner Mannschaft: "Nichtsdestotrotz haben wir am Ende immer noch eine gute Reaktion bis zum Schluss gezeigt.“

Als zusätzliche Note musste der SVL nach zwei Ampelkarten in der langen Nachspielzeit sogar noch in doppelter Unterzahl über die Runden kommen, verteidigte den Heimsieg schlussendlich auf der letzten Rille.

Leithe verschafft sich somit weiter Luft auf die Gefahrenzone, hat den Klassenerhalt fast schon rechnerisch abgesichert. Niederbonsfeld rutscht im Tableau einen Platz auf Rang fünf.

SV Leithe – SuS Niederbonsfeld 5:4

SV Leithe: Nico Bertling, Samer Halaoui, Pascal Meurer, Wilfried Sarr, Fabian Eberhardt (51. Bajram Pajaziti), Stanislav Danilov, Orhan Caliskan, Sofian El Massoudi, Dennis Karczewski (74. Ali Omairatte), Sanassy Sovare - Trainer: Eyüp Caliskan

SuS Niederbonsfeld: Marc Bläsing, Marius Koberg, Yannik Weierstahl, Finn Colin Hillemacher (55. Pierre Forster), Younes Bencheikh (69. Hartmut Brand), Philipp Lindemann, Felix Hoffmann, Benyamin Ziani, Ceyhun Yildiz (75. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Dennis Mittmann, Timo Kemper (46. Linus Michels) - Trainer: Marc Bläsing

Schiedsrichter: Fabian Slomka (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Sofian El Massoudi (2.), 2:0 Orhan Caliskan (32.), 3:0 Sanassy Sovare (46.), 4:0 Sanassy Sovare (50.), 4:1 Linus Michels (77.), 5:1 Eugenio Ibruli (85.), 5:2 Yannik Weierstahl (86.), 5:3 Dennis Mittmann (90.), 5:4 Linus Michels (90.)