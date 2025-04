Noch neun Punkte bis beim MSV Duisburg die Kronkorken knallen

Sechs Spiele stehen in der laufenden Saison in der Regionalliga West noch auf der Agenda, ehe es für die Mannschaften in die Sommerpause geht. Während es vor allem im Tabellenkeller noch spannend zugeht, scheint der MSV Duisburg an der Tabellenspitze bereits wie der sichere Aufsteiger zu wirken. Doch rechnerisch ist die Sache noch nicht in trockenen Tüchern. Noch neun Punkte brauchen die Zebras, um die direkte Rückkehr in die 3. Liga zu feiern.

In der Tabelle ergibt sich daraus folgender Zwischenstand: Duisburg führt die Liga mit 57 Punkten an. Es folgt Gladbach II mit 49 Zählern, Oberhausen hat 47 Punkte auf der Haben-Seite, der FC Gütersloh (46), die Sportfreunde Lotte (45) und Fortuna Köln (44) folgen auf den Rängen vier bis sechs. Da Gladbach schon ein Spiel mehr absolviert hat, können sie zusammen mit Lotte noch auf maximal 64 Punkte kommen, bei einer perfekten Serie käme RWO auf 65 Zähler. Damit ist klar: Dem MSV reichen noch neun Punkte aus den ausstehenden sechs Partien, um die Meisterschaft in der West-Staffel für sich zu entscheiden und nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der 3. Liga in selbige zurückzukehren. Seit Bestehen der Dritten Liga in der aktuellen Form ist das übrigens noch keinem anderen Absteiger im Westen gelungen.

Ein Sieg beim Pleite-Klub 1. FC Düren am kommenden Wochenende vorausgesetzt und einem dreifachen Punktgewinn an Ostersonntag gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln hätten die Zebras am 27. April die Chance, den vorzeitigen Aufstieg einzutüten. Da sind die Duisburger bei der U23 der Gladbacher Borussia zu Gast. Womöglich reicht es aber auch schon an Ostern, denn dass die Verfolger zuletzt alles andere als souverän waren, zeigen die jüngsten Ergebnisse.