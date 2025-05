„Wir freuen uns auf darauf, dass wir hier wieder eine tolle Kulisse haben werden und unsere Fans nach der Meisterschaftsrunde ein weiteres Mal zu einem Heimspiel begrüßen dürfen“, sagt Horst Steffen: „Wir konnten im Hinspiel live oder vor den Bildschirmen eine tolle Partie verfolgen, beide Mannschaften haben mutig gespielt und Qualitäten gezeigt. Unsere Jungs haben ein gutes Gefühl aus diesem Spiel mitgenommen. Es war hochintensiv, und wir wissen, dass es am Montag wieder so kommen wird. Wir müssen wieder eine hohe Intensität nehmen, das wird uns auf der Gegenseite wahrscheinlich auch genauso abverlangt.“, sagte Horst Steffen, der Trainer der SV Elversberg, am Tag vor dem Relegations-Rückspiel um den letzten freien Bundesliga-Platz am Montag um 20.30 Uhr in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde (Lindenstr., Spiesen-Elversberg).

Trainerteam und Mannschaft haben ihre Analysen und Schlüsse aus dem Auswärtsspiel gezogen, „wir wissen aber auch nicht, welche Anpassungen der Gegner mit Blick auf das Rückspiel machen wird“, sagt Steffen: „Deshalb bleiben wir bei unseren Themen und wollen an die Leistung vom Hinspiel anknüpfen.“ Im Elversberger Kader steht Paul Stock fürs Rückspiel wieder zur Verfügung, andere Spieler sind derweil gesundheitlich aktuell noch etwas angeschlagen. Losgelöst davon ist die Motivation im Elversberger Team groß, im finalen Spiel der Saison noch mal alles auf den Platz zu bringen. „Dass wir am letzten Spieltag das Entscheidungsspiel zuhause haben, ist doch hervorragend“; sagt Horst Steffen: „Wir wollen jetzt noch mal alles raushauen.“