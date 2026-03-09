"Noch Luft nach oben", aber Thiede´s Auftakt ist geglückt

„Unser erstes Spiel in der Rückrunde war, wie erwartet, sehr, sehr zerfahren“, erklärte Altinkaya nach dem Spiel. Vor allem defensiv zeigte sich seine Mannschaft jedoch stabil. „Wir standen defensiv gut und haben die Offensivreihe von Oker sehr gut in den Griff gekriegt“, so der Trainer, der besonders das Verteidigen gegen den Dreiersturm der Gäste hervorhob.

Kurz vor der Pause brachte ein Eigentor von Mehmet-Ali Tozlu Thiede erneut in Führung (44.). Nach dem Seitenwechsel baute die Viktoria den Vorsprung weiter aus: Marvin Pramme traf zum 3:1 (65.), ehe nur eine Minute später ein weiteres Eigentor, diesmal durch Joshua Andre Zimmermann – auf 4:1 stellte. Devin Joel Liehr erhöhte in der 79. Minute auf 5:1, bevor Deniz Duygun kurz vor Schluss noch zum 5:2-Endstand traf (88.).

Den ersten Treffer erzielte Berdan Güngör bereits in der 10. Minute für Thiede. Oker kam jedoch durch Chikezie Augustine Okolie (19.) zum Ausgleich. Danach entwickelte sich ein Spiel mit vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten. „Auch Oker hatte einige Einschussmöglichkeiten, die sie glücklicherweise nicht genutzt haben. Aber auch wir hatten viele, viele Einschussmöglichkeiten“, sagte Altinkaya.

Dass gleich zwei Eigentore und zwei Elfmeter Teil der Partie waren, passte zum Spielverlauf. „Schlussendlich musste eine ganze Portion Glück da mitspielen. Es waren zwei Eigentore, zwei berechtigte Elfmeter. Ich glaube, das sagt schon alles“, meinte Altinkaya.

Trotz des klaren Ergebnisses sieht der Trainer noch Verbesserungsbedarf, insbesondere im Offensivspiel. „Unser Angriffsspiel funktioniert bisher noch nicht so, wie wir uns das vorstellen“, erklärte er. Gleichzeitig verwies er darauf, dass es erst das erste Spiel der Rückserie war: „Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir haben noch einige Arbeit vor uns.“

Am Ende überwog dennoch die Zufriedenheit über den gelungenen Auftakt. „Es war nicht unser bestes Spiel, aber trotz allem hat es für einen 5:2 gereicht. Daher sind wir im Großen und Ganzen zufrieden“, sagte Altinkaya.

Mit dem Sieg festigt Viktoria Thiede seinen Platz im Tabellenmittelfeld auf Rang sieben. Der VfL/TSKV Oker bleibt hingegen weiterhin auf einem Abstiegsplatz (14). Bereits das Hinspiel hatte Thiede knapp mit 2:1 für sich entschieden.