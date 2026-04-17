"Noch Licht im Keller" - Ohne Matchwinner gegen Schleiz Der SV Blau-Weiß Büßleben hat im Abstiegskampf der Thüringenliga ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. von André Hofmann · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Roddeck

Mit dem 2:0-Auswärtssieg bei der BSG Wismut Gera gelang dem Tabellenletzten nicht nur der erste Dreier in der Fremde seit dem Aufstieg, sondern auch ein spürbarer Schritt nach vorn im Rennen um den Klassenerhalt. Der Matchwinner der Vorwoche ist nun im Schlüsselspiel gegen Schleiz allerdings zum Zuschauen verdammt...

Ein entscheidender Faktor dabei: die geschlossene Mannschaftsleistung sowie ein abschlussstarker Erik Tschirschky, der mit seinem Doppelpack für die Tore sorgte. Insgesamt war der Erfolg in Gera vor allem Ausdruck eines intakten Teamgeists. „Klar, es ist immer ein geiles Gefühl, der Mannschaft mit Toren zu helfen. Aber viel wichtiger waren die drei Punkte und die Art und Weise, wie wir als Truppe aufgetreten sind“, ordnet Tschirschky selbst ein. „In Gera zu gewinnen, ist alles andere als einfach.“ Der Sieg hat Wirkung gezeigt. Der Rückstand auf die direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ist geschrumpft, und innerhalb der Mannschaft ist neuer Glaube entstanden. „Wir haben bewiesen, dass noch Licht im Keller brennt“, sagt Tschirschky. „Wir verdienen uns aktuell das nötige Spielglück, welches uns in der Hinrunde gefehlt hat. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel etwas holen können und glauben an uns.“