"Noch Licht im Keller" - Ohne Matchwinner gegen Schleiz

Mit dem 2:0-Auswärtssieg bei der BSG Wismut Gera gelang dem Tabellenletzten nicht nur der erste Dreier in der Fremde seit dem Aufstieg, sondern auch ein spürbarer Schritt nach vorn im Rennen um den Klassenerhalt. Der Matchwinner der Vorwoche ist nun im Schlüsselspiel gegen Schleiz allerdings zum Zuschauen verdammt...
Ein entscheidender Faktor dabei: die geschlossene Mannschaftsleistung sowie ein abschlussstarker Erik Tschirschky, der mit seinem Doppelpack für die Tore sorgte. Insgesamt war der Erfolg in Gera vor allem Ausdruck eines intakten Teamgeists. „Klar, es ist immer ein geiles Gefühl, der Mannschaft mit Toren zu helfen. Aber viel wichtiger waren die drei Punkte und die Art und Weise, wie wir als Truppe aufgetreten sind“, ordnet Tschirschky selbst ein. „In Gera zu gewinnen, ist alles andere als einfach.“
Der Sieg hat Wirkung gezeigt. Der Rückstand auf die direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ist geschrumpft, und innerhalb der Mannschaft ist neuer Glaube entstanden. „Wir haben bewiesen, dass noch Licht im Keller brennt“, sagt Tschirschky. „Wir verdienen uns aktuell das nötige Spielglück, welches uns in der Hinrunde gefehlt hat. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel etwas holen können und glauben an uns.“
Diese neu gewonnene Zuversicht wird auch am kommenden Sonntag gefragt sein, wenn mit dem FSV Schleiz ein direkter Konkurrent nach Büßleben kommt. Es ist ein Schlüsselspiel im Kampf um den Ligaverbleib – allerdings ohne den Torschützen der Vorwoche. Tschirschky fehlt gelbgesperrt. „Das fällt mir natürlich schwer. Unabhängig vom letzten Spiel würde ich gerne in dieser Phase der Saison alles für die Truppe auf dem Platz lassen“, sagt er. Gleichzeitig traut er seiner Mannschaft zu, den Ausfall aufzufangen: „Aber wir können das gut kompensieren und ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Wochenende drei Punkte holen.“
Das Hinspiel in Schleiz dient dabei als Mahnung. „Das war eines der schwierigsten Spiele. Wir haben dort verdient verloren“, erinnert sich Tschirschky an die 1:4-Niederlage am Fasanengarten in Schleiz. Doch auf dem eigenen Platz will Büßleben ein anderes Gesicht zeigen: „Zu Hause in Büßleben ist immer etwas anderes. Wir sind uns unserer Heimstärke bewusst und gehen mit breiter Brust in das Spiel.“ Für den SV Blau-Weiß Büßleben geht es darum, den positiven Trend zu bestätigen. Der erste Auswärtssieg hat gezeigt, dass die Mannschaft lebt – nun soll im Heimspiel gegen Schleiz der nächste Schritt folgen.