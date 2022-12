Für den SV Niederbachem stehen noch zwei Spiele vor der Winterpause an. – Foto: Elmar Cüpper

Noch keine Winterpause - SV Niederbachem muss nachsitzen Bezirksliga, Staffel 4: Die besondere Lage des SV Niederbachem sorgt dafür, dass er noch zwei Spiele bis Weihnachten hat.

Es war eine beinahe einmalige Situation, die der SV Niederbachem in den letzten Monaten erlebt hat. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison rutschte Niederbachem in letzter Sekunde auf einen Abstiegsplatz - so war zumindest der offizielle Stand. Der SVN entdeckte allerdings einen Fehler: Dadurch, dass Landesliga-Absteiger Germania Windeck freiwillig in die Kreisliga B zurückzog, hätte es diesen Abstiegsplatz niemals geben dürfen.

Entsprechend klagten die Verantwortlichen des SV und bekamen Recht. Das einzige Problem: Die Saison war zu diesem Zeitpunkt schon drei Spieltage alt, Vorbereitung inklusive Kaderzusammenstellung waren schon abgeschlossen. Plötzlich war der SV Niederbachem wieder Bezirksligist. Zuteilung in Staffel 4 Entgegen der Erwartung des Vereins, in seine alte Bezirksliga Staffel 2 zurückversetzt zu werden, ordnete der Verband das Team in Staffel 4 ein. Der Aufschrei in der Folge war groß, schließlich spielen in dieser Staffel ausschließlich Teams aus Düren, Heinsberg und Aachen. Lange Auswärtsfahrten und fehlende Lokalderbys waren die Konsequenz. Von dieser Entscheidung rückten die Zuständigen nicht mehr ab, der SV Niederbachem spielt in dieser Saison in Staffel 4 - entging dafür aber immerhin dem Abstieg. Noch keine Winterpause

Den schwierigen Umständen entsprechend kann es für den SVN in dieser Spielzeit nur um den Klassenerhalt gehen. Weil das Team von Trainer Sascha Strack später in die Bezirksliga startete, rollt es das Feld von hinten auf. Mit vier bis fünf Spielen weniger als die Konkurrenz ist Niederbachem immerhin schon auf den 14. Platz geklettert, hat nur einen Punkt Abstand zum rettenden Ufer. Bis zur Winterpause könnte die Situation sogar noch besser aussehen. Denn während fast alle Teams am Mittelrhein schon Urlaub haben, muss der SVN nachsitzen, um die verpassten Spiele vom Saisonstart nachzuholen. Schwierige Aufgaben

So., 11.12.2022, 15:15 Uhr SV Niederbachem Niederbachem Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:15 PUSH