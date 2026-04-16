Noch kein Spiel, aber voller Hoffnung

Der 29-Jährige hat in dieser Saison noch keine einzige Minute gespielt. Verletzungsbedingt. Während seine Mannschaft mitten im Abstiegskampf steckt, bleibt ihm nur die Rolle an der Seitenlinie – mitfiebernd, mitleidend, aber eben machtlos. Oder vielleicht doch nicht ganz?
Im Interview mit FuPa Thüringen spricht Martin Kellner über diese schwierige Situation, den Zusammenhalt im Team und die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr.
FuPa Thüringen: Martin, du bist als Kapitän eigentlich eine zentrale Figur auf dem Platz – wie schwer fällt es dir aktuell, verletzungsbedingt nur von außen zuschauen zu können?
Martin Kellner: Es fällt mir alles andere als leicht, von außen zuschauen zu müssen. Man fiebert mit, leidet mit und würde am liebsten selbst auf dem Platz stehen, um zu helfen.
FuPa Thüringen: Du hast in dieser Saison noch kein Spiel machen können: Wie erlebst du die Mannschaft aus der Zuschauerperspektive, was fällt dir vielleicht stärker auf als sonst?
Martin: Von außen beurteilt man natürlich die ein oder andere Aktion anders als wenn man auf dem Feld steht. Nichts desto trotz bin ich positiv überrascht. Jeder wirft sich zu 100% rein und gibt alles. Außerdem sieht man von Spiel zu Spiel, wie sich einige Spieler stetig weiterentwickeln und das freut mich zu sehen.
Man muss natürlich sagen, dass uns gerade vielleicht zwei oder drei erfahrenere Spieler fehlen und uns diese sicherlich gut tun würden.
FuPa Thüringen: Trotz deiner Verletzung bist du ja weiterhin Teil des Teams – wie bringst du dich aktuell konkret in die Mannschaft ein?
Martin: Ganz einfach, ich versuche bei jedem Spiel dabei zu sein, um so meine Mannschaft zu unterstützen. Man muss den Teamgeist so gut es geht aufrechterhalten, nur so können wir erfolgreich sein. Außerdem versuche ich mental zu helfen oder dem ein oder anderen Spieler noch einen Ratschlag zu geben.
FuPa Thüringen: Die Situation im Abstiegskampf ist angespannt: Wie nimmst du die Stimmung innerhalb der Mannschaft wahr?
Martin Kellner: Ja, das stimmt, aber ich weiß, dass jedem diese Situation bewusst ist, in der wir uns befinden. Jeder stemmt sich voll und ganz gegen den Abstieg und das muss auch das Ziel sein, wenn wir nächstes Jahr wieder in der Verbandsliga spielen wollen.
Wir bleiben nach dem Training oft noch eine Weile zusammen sitzen. Dann schauen wir gemeinsam Champions League, essen zusammen oder spielen eine Runde Billard. Von daher ist die Stimmung im Team sehr gut.
FuPa Thüringen: Der Verein hat sich zuletzt von Trainer Frank Schwalenberg getrennt, Tobias Huck hat interimsweise übernommen – wie hast du diesen Wechsel erlebt?
Martin: Der Wechsel auf der Trainerbank kam, glaube ich, für alle Beteiligten recht überraschend. Als Team hat man natürlich seinen Anteil, wenn ein Trainer gehen muss – gar keine Frage.
Nichtsdestotrotz gilt es für uns einfach weiterzuarbeiten und das Beste aus der Situation zu machen. Tobias kennt jeder im Verein und jeder weiß, wie ehrgeizig er ist. Das hat er uns im ersten Training bereits klar gemacht. Er wird für die letzten Spiele der Saison das Beste aus der Mannschaft herausholen, da bin ich mir sicher.
FuPa Thüringen: Direkt nach dem Trainerwechsel gab es einen Erfolg in Schleiz: Was hat sich aus deiner Sicht verändert, dass es sofort funktioniert hat?
Martin: Meiner Meinung nach verändert sich innerhalb einer Woche relativ wenig. Das war ein Sieg, der über Kampf und Wille zustande kam. Gerade in Schleiz ist es „eklig“ zu spielen – eine sehr körperliche Mannschaft, die weiß, was sie machen muss.
Deswegen ein großes Lob an meine Mannschaft. Jeder wusste, was zu tun war und hat 95 Minuten lang gekämpft.
FuPa Thüringen: Die personelle Lage ist aktuell schwierig, viele Spieler fehlen – wie bewertest du die Verletzungssituation und den Umgang der Mannschaft damit?
Martin: Diese Saison hat es uns echt schlimm erwischt. Mit Yannis, Paul, Leon, Moritz, Flo und Reinex fehlen nochmal sechs Leistungsträger mit schweren Verletzungen.
Umso schöner zu sehen, wie die Mannschaft und der Verein die Situation auffangen. Dass einer für den anderen da ist – sowohl auf als auch neben dem Platz.
FuPa Thüringen: Blicken wir auf dich persönlich: Wie geht es dir aktuell mit deiner Verletzung und wie sieht dein Fahrplan für die Rückkehr aus? Wann steigst du ins Training ein? Wann stehst du wieder auf dem Feld?
Martin: Bis auf das ein oder andere Zwicken im Knie geht’s mir sehr gut. Im Training bin ich schon etwas länger wieder voll dabei und fühle mich von Woche zu Woche besser.
Wann ich wieder auf dem Feld stehen werde, weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe so schnell wie möglich.
FuPa Thüringen: Am Wochenende steht das wichtige Spiel gegen Fahner Höhe an – wirst du vor Ort sein und die Mannschaft unterstützen?
Martin: Ja, na klar. Zu 100%.
FuPa Thüringen: Was braucht deine Mannschaft deiner Meinung nach auf dem Platz, um in den kommenden Spielen die entscheidenden Punkte im Abstiegskampf zu holen?
Martin: Mut, Leidenschaft und Freude am Spiel. Das sind die Werte, die wir brauchen.
Es klingt einfach – und ja, es sind Tugenden, die wir immer verkörpern sollten. Aber genau darauf kommt es jetzt an. Wir müssen jedes Spiel so angehen, als wäre es das entscheidende.