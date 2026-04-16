Noch kein Spiel, aber voller Hoffnung Es gibt diese Rollen im Fußball, die man erst dann wirklich zu schätzen weiß, wenn sie fehlen. Der Kapitän ist so eine. Einer, der vorangeht, der ordnet, der Verantwortung übernimmt – Woche für Woche. Bei der SpVgg Geratal fehlt genau so ein Spieler aktuell auf dem Platz: Martin Kellner. von André Hofmann · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sandy Harnisch

Der 29-Jährige hat in dieser Saison noch keine einzige Minute gespielt. Verletzungsbedingt. Während seine Mannschaft mitten im Abstiegskampf steckt, bleibt ihm nur die Rolle an der Seitenlinie – mitfiebernd, mitleidend, aber eben machtlos. Oder vielleicht doch nicht ganz? Im Interview mit FuPa Thüringen spricht Martin Kellner über diese schwierige Situation, den Zusammenhalt im Team und die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr.

FuPa Thüringen: Martin, du bist als Kapitän eigentlich eine zentrale Figur auf dem Platz – wie schwer fällt es dir aktuell, verletzungsbedingt nur von außen zuschauen zu können?

Martin Kellner: Es fällt mir alles andere als leicht, von außen zuschauen zu müssen. Man fiebert mit, leidet mit und würde am liebsten selbst auf dem Platz stehen, um zu helfen. FuPa Thüringen: Du hast in dieser Saison noch kein Spiel machen können: Wie erlebst du die Mannschaft aus der Zuschauerperspektive, was fällt dir vielleicht stärker auf als sonst?

Martin: Von außen beurteilt man natürlich die ein oder andere Aktion anders als wenn man auf dem Feld steht. Nichts desto trotz bin ich positiv überrascht. Jeder wirft sich zu 100% rein und gibt alles. Außerdem sieht man von Spiel zu Spiel, wie sich einige Spieler stetig weiterentwickeln und das freut mich zu sehen.

Man muss natürlich sagen, dass uns gerade vielleicht zwei oder drei erfahrenere Spieler fehlen und uns diese sicherlich gut tun würden.

FuPa Thüringen: Trotz deiner Verletzung bist du ja weiterhin Teil des Teams – wie bringst du dich aktuell konkret in die Mannschaft ein?

Martin: Ganz einfach, ich versuche bei jedem Spiel dabei zu sein, um so meine Mannschaft zu unterstützen. Man muss den Teamgeist so gut es geht aufrechterhalten, nur so können wir erfolgreich sein. Außerdem versuche ich mental zu helfen oder dem ein oder anderen Spieler noch einen Ratschlag zu geben. FuPa Thüringen: Die Situation im Abstiegskampf ist angespannt: Wie nimmst du die Stimmung innerhalb der Mannschaft wahr?

Martin Kellner: Ja, das stimmt, aber ich weiß, dass jedem diese Situation bewusst ist, in der wir uns befinden. Jeder stemmt sich voll und ganz gegen den Abstieg und das muss auch das Ziel sein, wenn wir nächstes Jahr wieder in der Verbandsliga spielen wollen.

Wir bleiben nach dem Training oft noch eine Weile zusammen sitzen. Dann schauen wir gemeinsam Champions League, essen zusammen oder spielen eine Runde Billard. Von daher ist die Stimmung im Team sehr gut.