Noch kein Ende der Niederlagenserie der „Urus“ Trotz insgesamt guter Leistung und zweimaliger Führung musste man sich am Ende mit 4:2 geschlagen geben und ohne Zählbares die Heimreise aus Mitterteich antreten.

Die Gastgeber hatten gleich in der 1. Spielminute eine Riesenmöglichkeit durch Lauterbach, der am Fünfereck völlig blank stand, aber Keeper Moritz Weis reagierte überragend und verhinderte den frühen Rückstand für sein Team. In der 4. Minute lag das Leder dafür auf der anderen Seite im Netz: Jonas Brechtelsbauer gelang zum wiederholten Mal das Kunststück, eine Ecke direkt zum 0:1 zu verwandeln. Dann war wieder der SV Mitterteich an der Reihe. Zunächst scheiterte Männl mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an Torhüter Moritz Weis, der mit einer Faustabwehr klären konnte (11.). In der 23. Minute hatten die wenigen Heimfans wohl schon den Torjubel auf den Lippen, als Lauterbach Keeper Moritz Weis bereits umkurvt hatte, aber Armin Danninger den Schuss ins leere Tor noch abblocken konnten. Drei Zeigerumdrehungen später ein Hundertprozenter auf der anderen Seite: Steffen Goetz steuerte allein auf den Mitterteicher Schlussmann zu, aber sein Abschluss war zu unplatziert. Das hätte das 0:2 sein „müssen“, was die Chance auf Punkte für die „Urus“ natürlich enorm erhöht hätte. Wenn man vorne… - so kam es wie so oft, und die Gastgeber glichen in der 37. Minute durch einen Schuss von Männl auf Höhe des 5-Meter-Raums zum 1:1 aus. Kurz vor der Halbzeitpause schlug das Team um Neu-Trainer Matthias Rascher jedoch zurück. Nach einem präzisen Seitenwechsel von Jonas Brechtelsbauer in den Lauf von David Bub blieb dieser eiskalt und vollendete mit links zum 1:2 ins lange Eck.