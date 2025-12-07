 2025-12-03T05:51:34.672Z

SV Solingen bleibt an Reusrath dran
SV Solingen bleibt an Reusrath dran – Foto: wilhelm gundlach

Noch ist Reusrath nicht Herbstmeister – SV Solingen bleibt dran

Bezirksliga, Gruppe 2: Germania Wuppertal überrascht den Spitzenreiter, während der SV Solingen Wermelskirchen abfertigt.

Noch kann der SC Germania Reusrath nicht feiern. Nur durch den Ausgleichstreffer in letzter Sekunde konnte der Spitzenreiter die erste Saisonniederlage beim SSV Germania Wuppertal verhindern – die Wuppertaler klettern an Berghausen vorbei. Verfolger SV Solingen lässt währenddessen dem SV Wermelskirchen keine Schnitte und schickt ihn mit einer 5:0-Packung wieder nach Hause. Jugoslavija Wuppertal kassiert gegen RW Wülfrath den nächsten dicken Dämpfer – an der Spitze bildet sich so langsam ein Dreikampf ab. DAs war der 16. Spieltag!

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr DV Solingen II - SV Solingen
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SC Reusrath - HSV Langenf.
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Cronenberg - Türkgücü Vel
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Ronsdorf
So., 14.12.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Berghausen
So., 14.12.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SSV Germania
So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Hackenberg
So., 14.12.25 15:30 Uhr Richrath - Jugoslavija
So., 14.12.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Vohwinkel

18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenf.
So., 01.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Türkgücü Vel
So., 01.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSV Germania
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Vohwinkel
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Richrath - Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Viktoria

