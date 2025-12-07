Noch ist Reusrath nicht Herbstmeister – SV Solingen bleibt dran

Noch kann der SC Germania Reusrath nicht feiern. Nur durch den Ausgleichstreffer in letzter Sekunde konnte der Spitzenreiter die erste Saisonniederlage beim SSV Germania Wuppertal verhindern – die Wuppertaler klettern an Berghausen vorbei. Verfolger SV Solingen lässt währenddessen dem SV Wermelskirchen keine Schnitte und schickt ihn mit einer 5:0-Packung wieder nach Hause. Jugoslavija Wuppertal kassiert gegen RW Wülfrath den nächsten dicken Dämpfer – an der Spitze bildet sich so langsam ein Dreikampf ab. DAs war der 16. Spieltag!
17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr DV Solingen II - SV Solingen
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SC Reusrath - HSV Langenf.
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Cronenberg - Türkgücü Vel
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Ronsdorf
So., 14.12.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Berghausen
So., 14.12.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SSV Germania
So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Hackenberg
So., 14.12.25 15:30 Uhr Richrath - Jugoslavija
So., 14.12.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Vohwinkel
18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenf.
So., 01.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Türkgücü Vel
So., 01.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SSV Germania
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Vohwinkel
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Richrath - Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SC Viktoria