Stefan Behr-O'Hara ist nicht mehr Trainer des SV Niederbachem. – Foto: Boris Hempel

Noch immer sieglos: Niederbachem trennt sich von Behr-O'Hara Bezirksliga, Staffel 2: Der SV Niederbachem hat sich nach dem schwachen Saisonstart mit einem Punkt aus fünf Spielen von Trainer Stefan Behr-O'Hara getrennt.

Fünf Spieltage hat es gedauert, bis der SV Niederbachem zum ersten Mal zumindest ein kleines Erfolgserlebnis gespürt hat - und selbst der Punkt aus dem 2:2 gegen den SV Leuscheid fühlte sich angesichts des späten Ausgleichs wohl eher nicht an wie gewonnener Zähler an. Ein Punkt aus fünf Spielen war für die Verantwortlichen letztlich zu wenig: Trainer Stefan Behr-O'Hara muss nach weniger als einem Jahr seinen Hut nehmen.

Behr-O'Hara hatte zur vergangenen Winterpause das Traineramt vom langjährigen Chef Sascha Strack übernommen. Die erste Halbserie unter dem neuen Coach verlief ordentlich. Niederbachem sammelte insgesamt 22 Punkte ein, das reichte in der Rückrundentabelle zu einem guten sechsten Platz und Rang fünf in der Gesamtabrechnung. >>> Das ist Stefan Behr O'Hara

In der Startphase der neuen Spielzeit war davon in den ersten Wochen nicht mehr viel zu sehen. Zum Auftakt verlor der SVN mit 3:4 gegen den MSV Bonn, der sich in der Vorsaison knapp gerettet hatte. In den Folgewochen gab es Niederlagen gegen den TuS Oberpleis (0:4), TuRa Germania Oberdrees (1:4) und den FC Blau-Weiß Friesdorf (1:2). Allesamt Mannschaften, die in dieser Saison bislang richtig gut unterwegs sind. Das 2:2 gegen den SV Leuscheid am vergangenen Sonntag hat für Behr-O'Hara nun nicht gereicht, um im Amt zu bleiben. "Wir hatten sehr viel Pech und mussten nun handeln. Daher haben wir uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen", wird SVN-Vorstand Hermann Esser im General-Anzeiger zitiert.