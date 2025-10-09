Noch immer sieglos: Niederbachem trennt sich von Behr-O'Hara

Fünf Spieltage hat es gedauert, bis der SV Niederbachem zum ersten Mal zumindest ein kleines Erfolgserlebnis gespürt hat - und selbst der Punkt aus dem 2:2 gegen den SV Leuscheid fühlte sich angesichts des späten Ausgleichs wohl eher nicht an wie gewonnener Zähler an. Ein Punkt aus fünf Spielen war für die Verantwortlichen letztlich zu wenig: Trainer Stefan Behr-O'Hara muss nach weniger als einem Jahr seinen Hut nehmen.
Behr-O'Hara hatte zur vergangenen Winterpause das Traineramt vom langjährigen Chef Sascha Strack übernommen. Die erste Halbserie unter dem neuen Coach verlief ordentlich. Niederbachem sammelte insgesamt 22 Punkte ein, das reichte in der Rückrundentabelle zu einem guten sechsten Platz und Rang fünf in der Gesamtabrechnung.
In der Startphase der neuen Spielzeit war davon in den ersten Wochen nicht mehr viel zu sehen. Zum Auftakt verlor der SVN mit 3:4 gegen den MSV Bonn, der sich in der Vorsaison knapp gerettet hatte. In den Folgewochen gab es Niederlagen gegen den TuS Oberpleis (0:4), TuRa Germania Oberdrees (1:4) und den FC Blau-Weiß Friesdorf (1:2). Allesamt Mannschaften, die in dieser Saison bislang richtig gut unterwegs sind.
Das 2:2 gegen den SV Leuscheid am vergangenen Sonntag hat für Behr-O'Hara nun nicht gereicht, um im Amt zu bleiben. "Wir hatten sehr viel Pech und mussten nun handeln. Daher haben wir uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen", wird SVN-Vorstand Hermann Esser im General-Anzeiger zitiert.
Mit der Personalie Behr-O'Hara hat der Verein früh und drastisch Konsequenzen gezogen. Die alleinige Verantwortung trägt aus Sicht von Esser aber nicht nur der ehemalige Cheftrainer. "Natürlich stehen jetzt auch die Spieler in der Pflicht. Gerade die Neuzugänge haben bisher noch nicht überzeugt", betonte der SVN-Chef.
Niederbachem hat seinen Kader im Sommer großflächig umgebaut und einige spannende Neuzugänge dazugeholt. Eine ganze Reihe der Neuen hatte in der Vergangenheit schon Erfahrung oberhalb der Bezirksliga gesammelt. In den nächsten Wochen gilt es nun erstmal, sich aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten. Dazu, wer das künftig von der Seitenlinie aus betreut, macht der Verein zurzeit keine Angaben. Für das Heimspiel gegen den FC Hertha Rheidt dürfte zunächst Co-Trainer Guido Kirschbaum übernehmen.