Noch größer - Dieses Fußballevent sucht seinesgleichen in der Region

Der Stader Hallenzauber eröffnet das Fußballjahr 2026 erstmals mit zwei vollgepackten Wochenenden. Das hat gute Gründe - ist aber nicht selbstverständlich.

Die Frauen eröffneten dabei am Freitagabend, am Samstag folgte die Juniorenmannschaft von Ingo Dammann mit ihrem Vorzeigejahrgang und die Herrenteams kämpften anschließend um den begehrten Sparkassen-Cup, am Sonntag setzte das traditionsreiche U17-Turnier mit zahlreichen Bundesligisten den Schlussakt.

Seit das prestigeträchtige und stark besetzte Fußballevent im Stader Sportcampus stattfindet, hat der Hallenzauber des VfL Güldenstern Stade nochmals an Bedeutung gewonnen. In den vergangenen zwei Jahren wurden vier Turniere am ersten Januar-Wochenende ausgetragen. Die Resonanz war sowohl auf dem Kunstrasenplatz als auch auf den Tribünen groß.

2026 locken acht Turniere an zwei Wochenenden Im kommenden Jahr lässt es der VfL Güldenstern Stade gleich doppelt krachen. Der Stader Hallenzauber wird auf zwei Wochenenden ausgeweitet. Das hat gute Gründe.



Zum einen feierte der VfL Stade in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag. Der Hallenzauber könnte auch als krönender Abschluss des Jubiläums gelten. Zum anderen haben die U17-Bundesligisten darum gebeten, aus organisatorischen Gründen erst am zweiten Januar-Wochenende zu spielen. So kam die Überlegung, beide Wochenenden zu nutzen.



Der 17. Puma Mohr Sports Cup, unterstützt vom Autohaus Gotthard, bildet den Grundstein für das so stark gewachsene Fußballevent. In diesem Zusammenhang erwähnt der Leiter der Fußballabteilung, Torben Milbredt, den immer noch rührigen und mithelfenden Wilfried von Holt. Der 85-Jährige gehört zu denen, die einst die deutsche Nachwuchselite nach Stade lotste.

Neues Turnier wird voraussichtlich viele Fans locken

Mit dem ersten Wochenende bedient der VfL Güldenstern Stade vor allem seine Nachwuchsteams. Am Samstag, 3. Januar, eröffnen schon ab 9 Uhr die U9-Junioren von Trainer Dennis Drechsel den Hallenzauber mit dem Sparkassen Cup. „Mit den Füchsen aus Berlin haben wir die Mannschaft, die den weitesten Weg auf sich nimmt“, sagt Drechsel, „das zeigt, wie groß die Motivation und das Interesse auch bei den Jüngsten ist.“ Zudem kommen der HSV, Werder Bremen, die JSG Niederelbe, der TSV Apensen und der JFV A/O/B/H/H.

Es folgt der Kordt + Wichers Cup für die C-Juniorinnen ab 14.30 Uhr. Zu Gast sind Altona 93, Victoria Hamburg, Scharmbeckstotel, Wohlde, Apensen und der JFV A/O/B/H/H. „Wir haben bei den C-Juniorinnen 32 Spielerinnen und schicken deshalb gleich zwei Teams ins Rennen“, sagt VfL-Trainer Martin Lingner.

Am Sonntag, 4. Januar, dürfen die U12-Junioren beim Mautsch Cup ran (ab 10 Uhr). Stade I hat den HSV, Victoria Hamburg und Barmbeck/Uhlenhorst in seiner Gruppe. Stade II trifft auf Altona 93, Eimsbütteler TV und BSC Grünhöfe.

Den Abschluss zum Auftakt bildet der IDB Herren Cup ab 15.30 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch dabei sein dürfen“, sagt Fabio Lembke, Kapitän des VfL Güldenstern Stade II. Die Mannschaft rangiert derzeit auf Platz 2 der Kreisliga. Wie die Hauptturniere ist auch dieses gut dotiert, der Sieger erhält 500 Euro, der Vierte noch 100.

Das Teilnehmerfeld ist aus Kreissicht bestens zusammengestellt. Aus der Bezirksliga kommen Deinste, Hammah, A/O II, Oste/Oldendorf und Apensen, die Kreisligisten Himmelpforten und Lühe komplettieren das Feld. „Wir denken, dass wir damit auch sehr interessant sind für Zuschauer und Fans“, sagt Stades Trainer Christoph Stahn.

Frauenpower, HSV-Anekdoten und viel Prestige

Beim vergangenen Hallenzauber hat sich gezeigt, wie viel Prestige die Turniere für die Mannschaften haben und wie viel Motivation die Spieler entsprechend abriefen.

Am Freitag, 9. Januar, eröffnet der Wohnstätte Ladies Cup ab 17.30 Uhr das lange Fußball-Wochenende. Bezirksligist VfL Güldenstern Stade spielt in Gruppe A gegen die Oberligisten Barum und Alstertal-Langenhorn sowie die U20 des HSV aus der Regionalliga. In Gruppe B wollen sich Oberligist A/O und Landesligist FC O/O aus dem Kreis gegen die Regionalligisten Eimsbütteler TV und Victoria Hamburg durchsetzen und ins Halbfinale kommen. Die ersten Vier bekommen Preisgelder (500, 250, 150 und 100 Euro).



T D/A war „richtig heiß“ auf Turniersieg – Kameramann mit Ausdauer

Immer dabei ist die Jahrgangsmannschaft von Ingo Dammann. Die jetzige U15 ist das Aushängeschild des neugegründeten JFV D/A & Stade. Als U13 konnte die Mannschaft den Faby Cup gewinnen, als U14 holte sie Platz 3. Wie immer stellt Dammann auch bei diesem Faby Cup, am Samstag, 10. Januar, ab 10 Uhr, zwei Teams. Das namhafte Teilnehmerfeld bilden der amtierende Sieger VfB Lübeck, VfB Oldenburg, TSV Havelse, Hansa Rostock, St. Pauli und der HSV.

Der HSV schickt allerdings seine U14 statt U15, weil es auch andere Turniere gibt. Dammann, einst selbst Trainer beim HSV, erzählt, dass er zu den HSV-Verantwortlichen meinte, sie sollten doch einfach bei der Konkurrenz absagen. „Wenn da dann aber Gegner wie Barcelona oder Dortmund warten, können wir noch nicht ganz mithalten“, sagt Dammann schmunzelnd.

Keine „Selbstverständlichkeit“ so ein Event in Stade zu haben

Der 4. Sparkassen Cup wird ab 15.30 Uhr wieder besten Hallenfußball und knisternde Atmosphäre bieten, das haben die umkämpften Spiele in der Vergangenheit bestätigt. Das Feld ist top. In der Gruppe A spielt Titelverteidiger D/A II gegen die Landesligakonkurrenten Rotenburg und Harsefeld. In Gruppe B ist erstmals Oberligist Victoria Hamburg mit dem langjährigen Stader Leistungsträger Luca Dammann am Start, sowie die Landesligisten Bornreihe, A/O und Stade. Die Preisgelder (1000, 600, 300 und 150 Euro) motivieren zudem.



„Wir haben alle Mannschaften, die wir wollten, bekommen“, sagt Metin Gök, sportlicher Leiter der ersten Stader Mannschaft, „die Mannschaften haben sich teilweise schon selbst eingeladen.“ Das Turnier sei sehr beliebt.

Wie Ingo Dammann betont auch Jörn Augustin, dass es „keine Selbstverständlichkeit“ sei, so ein Turnier in Stade zu haben. „Der Hallenzauber sucht seinesgleichen in der Region“, sagt Augustin, das gehe natürlich nicht ohne die Sponsoren und Unterstützer.

Augustin ist Trainer der U17 des JFV D/A & Stade. Der 17. Puma Mohr Sports Cup ist dann am Sonntag, 11. Januar, ab 11 Uhr der abschließende Höhepunkt. Die Stader gehen mit einem Mix aus U17- und U18-Spielern an den Start, um gegen die DFB-Nachwuchsligisten etwas besser mithalten zu können. Der Landesligist trifft in Gruppe A auf den HSV, Osnabrück, Braunschweig und Niendorf. In Gruppe B treffen Rostock, Hannover, Kiel, Eimsbüttel und Lübeck aufeinander. Die Preisgelder hier: 600, 450, 300 und 150 Euro.

Ohne den Kunstrasen auf dem 20 mal 40 Meter großen Feld mit Rundumbande könnte Stade die namhaften Teams gar nicht mehr locken, das betont Torben Milbredt seit Beginn des Hallenzaubers. Wie wichtig die vielen Ehrenamtlichen sind, ist selbstverständlich. Wie groß der organisatorische Aufwand ist, ist für die meisten gar nicht nachvollziehbar.



T Tombola des VfL Güldenstern Stade: 500 Preise im Wert von über 15.000 Euro

Trotzdem haben sich die Stader nicht gescheut, in diesem Jahr auch noch eine große Weihnachts- und Neujahrstombola auf die Beine zu stellen. Es winken Preis im Wert von 15.000 Euro. Der Clou zusätzlich: Jedes Los ist zugleich die Eintrittskarte für jedes Turnier, wobei die Nachwuchsturniere, außer dem U17-Cup, eintrittsfrei sind. Ansonsten kostet der Eintritt 5 Euro.



Nihat Sagir wird wieder mit zahlreichen Interviews neben dem Spielgeschehen unterhalten. Torben Bornhöft lädt Live-Videos beim TAGEBLATT-Portal FuPa hoch. Maximal haben 820 Zuschauer Platz im Sportcampus. Bei jedem Turnier werden neben den Siegermannschaften auch die besten Spieler, Torhüter und Torschützen ausgezeichnet.

Zwischen den beiden Turnier-Wochenenden veranstaltet der VfL Güldenstern Stade unter der Leitung der Trainer Martin Lingner und Lutz Bendler „Fair Play Tage“ für Grundschulen. Mehr Fußball geht kaum im Sportcampus.

