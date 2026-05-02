Noch fünf Mal Landesligist

Türkspor Eppingen (rot) kann Kirchardt einen großen Gefallen machen, wenn sie in Viernheim etwas holen. – Foto: Berthold Gebhard

Jegliche Hoffnung auf den Klassenerhalt begraben hat Türkspor Eppingen. Selbst rechnerisch ist nichts mehr drin, trotz 15 Punkten Rückstand auf den Relegationsrang, da Kirchardt noch auf Viernheim trifft und somit mindestens ein Team die von Türkspor nicht mehr zu erreichenden 29 Zähler wird klarmachen können. Bei jenem TSV Amicitia Viernheim sind die Eppinger am Samstag zu Gast und können Sinsheimer Schützenhilfe leisten. In Kirchardt würde man sich zweifellos sehr darüber freuen.

Die Erwartungshaltung bei Trainer Mehmet Öztürk wird sich in den verbleibenden Wochen nicht ändern. "Wir wollen uns nichts vorwerfen lassen und uns bestmöglich verabschieden", sagt der 48-Jährige. Vor Wochenfrist gegen seine alte Mannschaft VfR Mannheim II hat das ganz und gar nicht funktioniert. Es gab eine deftige 0:9-Schlappe.

Niederlagen solchen Ausmaßes summieren sich über die Saison und ärgern den Coach verständlicherweise. Erschwerend kam hinzu, dass gerade einmal elf Akteure zum Treffpunkt zur Verfügung standen, fünf weitere Kicker rückten aus der Zweiten nach. "Bis auf einen, der nicht wollte", schüttelt Öztürk den Kopf, "angesichts solcher Kuriositäten, die wir erleben müssen. Das ist schon brutal."