Noch fehlen die Mentalitätsmonster bei der SG Schwarzwald-Union

Mario Ketterer sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg. – Foto: Verein

Die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach steht nach ihrem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga auf Rang elf. Damit kann Trainer Mario Ketterer, der seinen Vertrag verlängert hat, gut leben.

Gerade einmal eineinhalb Jahre gibt es die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach, doch in dieser kurzen Zeit durfte sie schon eine Menge erleben. Vor allem den Aufstieg im vergangenen Sommer, als in einer an Dramatik nicht zu überbietenden Relegation die SG Riedböhringen/Fützen in Unterzahl und Verlängerung bezwungen wurde. Rund 1200 Fans waren damals beim entscheidenden Rückspiel in Schönwald dabei und aus dem Häuschen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.