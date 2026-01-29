Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Noch fehlen die Mentalitätsmonster bei der SG Schwarzwald-Union
Trainer Mario Ketterer hat seinen Vertrag verlängert .
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Mario Ketterer sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg. – Foto: Verein
Die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach steht nach ihrem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga auf Rang elf. Damit kann Trainer Mario Ketterer, der seinen Vertrag verlängert hat, gut leben.
Gerade einmal eineinhalb Jahre gibt es die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach, doch in dieser kurzen Zeit durfte sie schon eine Menge erleben. Vor allem den Aufstieg im vergangenen Sommer, als in einer an Dramatik nicht zu überbietenden Relegation die SG Riedböhringen/Fützen in Unterzahl und Verlängerung bezwungen wurde. Rund 1200 Fans waren damals beim entscheidenden Rückspiel in Schönwald dabei und aus dem Häuschen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.