Noch einmal schlafen, dann ist AllStar-Abend!

Morgen, 19:00 Uhr AllStar Team Kyffhäuser AllStar Team Kyffhäuser AllStar Team Nordhausen AllStar Team Nordhausen 19:00 live PUSH Wer in den letzten Tagen einmal durch Oberheldrungen gefahren ist, hat wahrscheinlich bereits gemerkt, dass es rund um den Sportplatz zu keiner Zeit so wirklich ruhig zugeht. Ständig ist irgendjemand vor Ort und kümmert sich um die Vorbereitungen des Jubiläumswochenendes. 120 Jahre wird der mit über 200 Mitgliedern größte Verein des Dorfes in diesem Jahr. Während am Samstag und Sonntag die Nachwuchsmannschaften und alten Herren ihre Turniere veranstalten, soll zur Eröffnung am Freitagabend der Männerfußball im Vordergrund stehen.

Die Maßnahmen, die in und um die Sportanlage herum für diesen Tag getroffen wurden, waren ähnlich aufwendig wie 2022, als bei der LSG das Kreispokalfinale ausgetragen wurde. Mit dem Unterschied, dass man dieses Mal für ein ganzes Wochenende planen musste. "Alle, die an diesem Event teilnehmen, allen voran die Spieler und Trainer, dürfen sich darauf freuen, dass über Wochen und Monate hinweg wirklich viele Dinge sehr detailliert geplant und besorgt wurden. Die größte Herausforderung war sicherlich, dass wir aus den Gegebenheiten vor Ort das Maximum herausholen und uns danach nicht ausruhen können, denn am Samstag und Sonntag geht es ja direkt weiter. Wenn wir doch ein paar Kleinigkeiten vergessen haben, dann bemühen wir uns, dass es nicht auffällt", zeigt sich Christopher Plischka (Abteilungsleiter der LSG) voller Vorfreude, dass es morgen endlich soweit ist. Ein paar letzte Infos hat der 39-Jährige noch für alle Anreisenden: "Es gibt in Heldrungen aktuell eine kleine Umleitung mit Ampelverkehr, sodass wir allen Auswärtigen eine zeitige Anreise empfehlen (Einlass ist ab 18 Uhr). Ebenso betrifft dies die Parkplatzsituation vor Ort. Wir haben die Plätze am Sportplatz für die Spieler reserviert. Alle Zuschauer mögen sich bitte im Ort eine Möglichkeit suchen, ihren PKW ordnungsgemäß abzustellen. Ein paar Empfehlungen werden wir hierzu noch veröffentlichen. Ansonsten ist alles ähnlich gestaltet wir beim Pokalfinale 2022. Separater Kasseneingang, Grillstation, Bierwagen, Stadionsprecher... Ich denke, dass jeder auf seine Kosten kommt und das Wetter soll ja optimal werden. Wir freuen uns riesig auf einen geilen Fußballabend und einen hoffentlich gelungenen Start ins Jubiläumswochenende."

Neu im Allstar-Team Kyffhäuser: Eric Hildebrand, Steve Tschierschwitz und Florian Nieke.

Auch die Trainer haben bis zum Anpfiff noch an ihren Kadern gebastelt oder basteln müssen. Im Kader des Kyffhäuser-Teams gab es mit Clemens Rumpf, Sebastian Lobodasch, Sebastian Caspar und Sebastian Treuse gleich vier Absagen, bei denen die Trainer Marcus Bödger und Jörg Schneegaß reagieren mussten. Dafür sind mit Florian Nieke, Eric Hildebrandt und Steve Tschierschwitz drei neue an Bord. In der Mannschaft von Steve Jochmann haben mit Keven Ball und Clemens Meinert ebenfalls zwei Spieler absagen müssen. Nachnominiert wurden dafür Steve Dommrich und Lucian Goutier.