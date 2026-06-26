Noch einmal im Saalekreis: Der Abschluss der HFC-Sommertour

Bei Temperaturen von 35 Grad Celsius heißt es für die Fußballer dann wieder schwitzen im Saalekreis. HFC-Trainer Robert Schröder wird seine Mannschaft schon am Vormittag zu einer Einheit auf den Trainingsplatz bitten. Um 18:30 Uhr gibt es für die Hallenser dann noch einmal Spielpraxis, bevor am Sonntag mit dem Jubiläumsspiel gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze der erste Härtetest der Vorbereitung wartet.