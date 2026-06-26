Noch einmal im Saalekreis: Der Abschluss der HFC-Sommertour

11:0 beim TSV Kickers Gonnatal, 13:0 bei der LSG Lieskau - der Hallesche FC hat sich in beiden bisherigen Auftritten der Sommertour in bester Torlaune präsentiert. Das dritte und damit letzte Testspiel bei einem Amateurclub in der Region führt den Regionalligisten am Freitagabend zum Landesligisten SV Blau-Weiß Farnstädt (exklusiv im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung).
Bei Temperaturen von 35 Grad Celsius heißt es für die Fußballer dann wieder schwitzen im Saalekreis. HFC-Trainer Robert Schröder wird seine Mannschaft schon am Vormittag zu einer Einheit auf den Trainingsplatz bitten. Um 18:30 Uhr gibt es für die Hallenser dann noch einmal Spielpraxis, bevor am Sonntag mit dem Jubiläumsspiel gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze der erste Härtetest der Vorbereitung wartet.
Wie die ersten beiden Auftritte der Sommertour überträgt die Mitteldeutsche Zeitung auch das Gastspiel am Freitagabend in Farnstädt im exklusiven Livestream. Torsten Grundmann wird als Kommentator und Moderator durch die Partie führen.