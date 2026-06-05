"Noch einmal alles investieren" - Krönt Vorwärts sich zum Meister?

„Ich bin mir sicher, mit dem besonderen Sieg letzte Woche in Brake nimmt meine Mannschaft eine enorme Dynamik mit in das Spiel morgen“, erklärte Maier vor der Begegnung. In Brake lag man bis kurz vor Ende 0:2 zurück, gewann dann jedoch in Unterzahl noch mit 3:2 und hielt so die Tabellenführung.

Gegen Vechta konnte man das Hinspiel 5:2 gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen, das in Vechta stattfand, konnte allerdings Vechta mit 3:2 gewinnen.

Trotzdem fordert der Trainer von seiner Mannschaft noch einmal volle Konzentration. „Noch einmal hochkonzentriert an die Arbeit, alles investieren und auf Sieg spielen“, sagte Maier. Gleichzeitig warnte er davor, den Gegner zu unterschätzen. Vechta ist zwar schon sicher abgestiegen, konnte dennoch drei der vergangenen fünf Ligaspiele gewinnen.

Für Vorwärts Nordhorn ist die Ausgangslage klar. Mit einem Sieg ist man Meister und Oberligist.

Anpfiff ist dann am morgigen Samstag um 15.30 Uhr.