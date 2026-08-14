"Noch einmal alles investieren" - Gifhorn empfängt Freie Turner

Trotz der Veränderungen verfügt der MTV aus Sicht des Braunschweiger Trainers weiterhin über Spieler, die eine Partie entscheiden können. Besonders zwei Akteure hebt Renner hervor: „Erfahrene Spieler wie Hoffart und Luczkiewicz können in der Offensive nach wie vor den Unterschied ausmachen.“ Am ersten Spieltag zeigte der Vorjahresvizemeister die offensive Klasse und besiegte Volkmarode mit 4:1. Das gleiche Ergebnis konnten auch die Freien Turner einfahren, die gegen Lehndorf gewannen.

Zudem konnten die Braunschweiger unter der Woche im Pokal 7:1 gegen Bleckenstedt gewinnen und wollen nun den Saisonstart veredeln.