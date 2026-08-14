"Noch einmal alles investieren" - Freie Turner empfangen Gifhorn

Zum Abschluss der englischen Woche treffen die Freien Turner Braunschweig auf den MTV Gifhorn. FT-Trainer Gian Luca Renner erwartet dabei einen Gegner, der vor der Saison einige Veränderungen vorgenommen hat. „Gifhorn hat durch viele junge Neuzugänge einen Umbruch eingeleitet“, erklärt Renner.
Trotz der Veränderungen verfügt der MTV aus Sicht des Braunschweiger Trainers weiterhin über Spieler, die eine Partie entscheiden können. Besonders zwei Akteure hebt Renner hervor: „Erfahrene Spieler wie Hoffart und Luczkiewicz können in der Offensive nach wie vor den Unterschied ausmachen.“ Am ersten Spieltag zeigte der Vorjahresvizemeister die offensive Klasse und besiegte Volkmarode mit 4:1. Das gleiche Ergebnis konnten auch die Freien Turner einfahren, die gegen Lehndorf gewannen.
Zudem konnten die Braunschweiger unter der Woche im Pokal 7:1 gegen Bleckenstedt gewinnen und wollen nun den Saisonstart veredeln.
Für seine eigene Mannschaft geht es darum, nach den bisherigen Aufgaben der englischen Woche noch einmal die nötigen Kräfte zu mobilisieren. „Wir müssen zum Abschluss der englischen Woche noch einmal alles investieren“, gibt Renner die Marschroute für die Partie gegen Gifhorn vor.
Anpfiff ist dann am morgigen Samstag um 17.00 Uhr im Prinzenpark.