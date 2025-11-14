Noch einmal alle Kräfte bündeln: Palzinger Kicker wollen Relegationsränge verlassen

Der SVA Palzing will im direkten Aufeinandertreffen Konkurrent Langengeisling auf Distanz halten. Die personelle Situation ist weiterhin angespannt.
Palzing – Mit einem Punktgewinn am Samstag (14 Uhr) in der Partie beim FC Langengeisling könnten die Kicker des SVA Palzing die Abstiegsrelegationsränge der Bezirksliga Nord verlassen – und damit einem starken Fußballjahr die Krone aufsetzen. Enes Mehmedovic, der Trainer des Aufsteigers, hofft, dass seine Truppe im letzten Spiel vor der Winterpause noch einmal alle Kräfte bündelt.
Doch egal, wie das Match endet: Die Ampertaler Fußballer können stolz auf das sein, was sie seit dem Aufstieg geleistet haben. Trotz kurzer Vorbereitung und einer schweren Anfangsphase hat der SVA gezeigt, dass er in der Bezirksliga bestehen kann. Vor allem die jüngsten Auftritte gegen die nominellen Topteams wie Garching (1:0) oder Freising (1:1) unterstreichen, dass der Klassenerhalt realistisch ist.
Nun wartet mit dem FC Langengeisling ein Gegner, der über viel Bezirksliga-Erfahrung verfügt – und vor der Saison höher als die Palzinger eingestuft wurde. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Damals spielte Palzing nach einer Roten Karte gegen Langengeisling lange Zeit in Überzahl, verpasste jedoch den möglichen Sieg. Mehmedovic erinnert sich gut: „Wir hatten die bessere Ausgangslage, konnten sie aber nicht nutzen.“
Dass der FCL trotz Tabellenplatz 14 das Zeug für mehr hat, zeigte die vergangene Saison, in der die Erdinger in der Ost-Staffel den dritten Rang belegten. An diese Leistungen kann das Team allerdings bis dato nicht anknüpfen. „Verletzungen und Sperren haben dafür gesorgt, dass die Stabilität aus dem Vorjahr fehlt“, sagt Mehmedovic. Dennoch warnt der SVA-Coach davor, die Tabelle überzubewerten: „Für uns wird es eine richtig harte Aufgabe. Langengeisling hat Qualität, sie sind zu Hause sehr unangenehm zu bespielen und verfolgen einen klaren Plan.“
Beim SVA bleibt die personelle Situation angespannt – Ausfälle gehören seit Wochen zum Alltag. Der Trainer setzt daher auf Geschlossenheit und Kompaktheit: „Wir müssen wieder mit unseren Mitteln dagegenhalten und als Einheit auftreten.“ Soll heißen: Einen Schönheitspreis gibt es am Samstag nicht zu gewinnen. Wichtiger ist ein gutes Resultat.
„Mit einem Punkt wäre ich zufrieden“, erklärt Mehmedovic. „Die Jungs haben viel investiert in den letzten Monaten. Es wäre schön, wenn wir uns dafür noch einmal belohnen.“ Die Palzinger Männer würden damit auch einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Doch selbst bei einer Niederlage würde die Welt nicht untergehen. Die entscheidende Phase der Saison beginnt schließlich nach der Winterpause.