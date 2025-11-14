Michael Tafelmaier vom SVA Palzing – Foto: Lehmann

Noch einmal alle Kräfte bündeln: Palzinger Kicker wollen Relegationsränge verlassen „Mit einem Punkt wäre ich zufrieden“ Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Amp Palzing FC Langengeisling

Der SVA Palzing will im direkten Aufeinandertreffen Konkurrent Langengeisling auf Distanz halten. Die personelle Situation ist weiterhin angespannt.

Palzing – Mit einem Punktgewinn am Samstag (14 Uhr) in der Partie beim FC Langengeisling könnten die Kicker des SVA Palzing die Abstiegsrelegationsränge der Bezirksliga Nord verlassen – und damit einem starken Fußballjahr die Krone aufsetzen. Enes Mehmedovic, der Trainer des Aufsteigers, hofft, dass seine Truppe im letzten Spiel vor der Winterpause noch einmal alle Kräfte bündelt. Doch egal, wie das Match endet: Die Ampertaler Fußballer können stolz auf das sein, was sie seit dem Aufstieg geleistet haben. Trotz kurzer Vorbereitung und einer schweren Anfangsphase hat der SVA gezeigt, dass er in der Bezirksliga bestehen kann. Vor allem die jüngsten Auftritte gegen die nominellen Topteams wie Garching (1:0) oder Freising (1:1) unterstreichen, dass der Klassenerhalt realistisch ist.

Der Gegner verfügt über viel Bezirksliga-Erfahrung Nun wartet mit dem FC Langengeisling ein Gegner, der über viel Bezirksliga-Erfahrung verfügt – und vor der Saison höher als die Palzinger eingestuft wurde. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Damals spielte Palzing nach einer Roten Karte gegen Langengeisling lange Zeit in Überzahl, verpasste jedoch den möglichen Sieg. Mehmedovic erinnert sich gut: „Wir hatten die bessere Ausgangslage, konnten sie aber nicht nutzen.“