Noch einmal 90 Minuten Bezirksliga Liebe

Der letzte Spieltag ist da. Noch einmal Flutlicht, noch einmal Kabinenansprache, noch einmal 90 Minuten Bezirksliga Weser Ems 3. Während Meisterschaft und Abstieg bereits entschieden sind, stehen vielerorts die letzten Heimspiele, emotionale Verabschiedungen und gemeinsame Saisonabschlüsse im Mittelpunkt. Zwischen Meisterfeiern, Freibier, Rekordjagd und Abschiedstränen bietet der Freitagabend noch einmal alles, was den Amateurfußball so besonders macht.

Duell auf Augenhöhe zum Saisonfinale: Weiße Elf empfängt Freren

Zum Abschluss der Bezirksliga Saison erwartet die Zuschauer am Freitagabend ein interessantes Duell zweier Mannschaften, die auf eine gelungene Spielzeit zurückblicken können. Um 20 Uhr empfängt der VfL Weiße Elf Nordhorn die SG Freren. Die Gastgeber möchten sich nach der jüngsten 1:4 Niederlage in Bad Bentheim mit einem Erfolgserlebnis von ihren Fans verabschieden. Vor allem offensiv wusste die Mannschaft in dieser Saison zu überzeugen. Im Schnitt traf die Weiße Elf mehr als zweimal pro Spiel und sorgte damit regelmäßig für Unterhaltung.

Die SG Freren reist mit Rückenwind an. Das Team von Trainer Florian Hoff gewann zuletzt mit 3:1 gegen Concordia Emsbüren und sammelte aus den vergangenen fünf Spielen starke neun Punkte. Insgesamt stehen 15 Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen in der Bilanz. Mit 50 Punkten rangiert Freren im oberen Tabellenbereich. Auch das Hinspiel dürfte den Gästen in guter Erinnerung geblieben sein. Damals setzte sich die SG deutlich mit 3:0 durch. Viel spricht für ein offenes Spiel zweier Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnen. Ein echtes Saisonfinale also, bei dem es zwar um keine Tabellenplätze mehr geht, aber sehr wohl darum, mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen.

Saisonfinale auf Augenhöhe: Schwefingen und Bad Bentheim zum Abschluss im direkten Duell Zum letzten Spiel der Saison empfängt der SF Schwefingen am Freitag bereits um 19 Uhr den SV Bad Bentheim. Viel ausgeglichener könnte die Ausgangslage kaum sein: Beide Mannschaften gehen mit jeweils 46 Punkten in den letzten Spieltag und wollen sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden. Die Schwefinger mussten zuletzt eine 1:2 Niederlage beim SV Olympia Laxten hinnehmen und konnten nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele gewinnen. Insgesamt stehen für die Mannschaft von Trainer Daniel Vehring 14 Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen zu Buche. Bad Bentheim reist dagegen mit Rückenwind an. Am vergangenen Wochenende setzte sich die Mannschaft mit 4:1 gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn durch und sammelte starke zehn Punkte aus den letzten fünf Partien. Auch das Hinspiel ging mit 2:0 an den SV. Besonders auf die Schwefinger Defensive wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Bad Bentheim erzielt im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel und gehört damit zu den offensivstärkeren Teams der Liga. Die Tabelle, die Bilanz und die aktuelle Form sprechen für ein Duell auf Augenhöhe. Es ist eines dieser Saisonfinals, bei denen am Ende vermutlich Kleinigkeiten entscheiden werden. Oder wie man im Amateurfußball sagt: Wer die bessere Laune mitbringt, hat schon mal einen kleinen Vorteil.

Saisonabschluss unter Flutlicht: Altenlingen will sich mit Heimsieg verabschieden Der ASV Altenlingen bestreitet am Freitagabend sein letztes Saisonspiel und empfängt um 20 Uhr den SV Olympia Laxten. Neben dem Bezirksliga Duell wartet rund um den Sportplatz auch ein passendes Rahmenprogramm. Unter anderem soll die E Jugend mit eingebunden werden und dem Saisonabschluss zusätzlich Vereinscharakter verleihen. Sportlich möchte sich der ASV nach einer starken Saison mit einem Erfolg verabschieden. Trotz der jüngsten 3:5 Niederlage gegen Borussia Neuenhaus sprechen die Zahlen weiter klar für die Gastgeber. 84 Tore, 19 Siege und nur acht Niederlagen zeigen, warum Altenlingen über weite Strecken zu den stärksten Teams der Liga gehörte. Das Hinspiel gewann der ASV deutlich mit 6:2. Laxten reist nach dem 2:1 Erfolg gegen die SF Schwefingen mit Rückenwind an. Der Klassenerhalt ist geschafft, entsprechend entspannt dürfte die Mannschaft von Daniel Holtgers auftreten. Trotzdem wartet mit dem offensivstarken ASV eine schwierige Aufgabe auf die Gäste. Und so dürfte am Freitagabend nicht nur der Fußball im Mittelpunkt stehen. Flutlicht, Saisonabschluss, Nachwuchs am Spielfeldrand und die letzten Gespräche am Vereinsheim. Genau diese Abende sind es, die den Amateurfußball ausmachen.

Letzter Tanz am Ahlder Damm: Salzbergen verabschiedet verdiente Spieler Für den SV Alemannia Salzbergen geht am Freitagabend eine weitere Bezirksliga Saison zu Ende. Um 20 Uhr gastiert Borussia Neuenhaus am Ahlder Damm. Sportlich steht der Klassenerhalt bereits fest, doch ganz bedeutungslos wird dieser Abend deshalb keineswegs. Die Alemannia hat den Ligaverbleib frühzeitig gesichert und wird damit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten. Für den Verein ist es bereits das achte Jahr in Folge auf dieser Ebene. Nach der deutlichen 0:4 Niederlage bei der U23 des SC Spelle Venhaus möchte sich die Mannschaft von Trainer André Meiners nun mit einem Heimsieg von ihren Fans verabschieden. Auch die Gäste aus Neuenhaus reisen mit Rückenwind an. Am Mittwoch setzte sich die Mannschaft von Trainer Steffen Wolf mit 5:3 gegen den ASV Altenlingen durch. Allerdings stellt Borussia mit 99 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga. Das Hinspiel gewann Neuenhaus knapp mit 2:1. Die größte Bühne gehört an diesem Abend jedoch anderen. Mit Kapitän Tim Berger sowie Jonas Grund und Henning Sprengel bestreiten drei verdiente Spieler ihr letztes Spiel für die erste Mannschaft der Alemannia. Entsprechend dürfte es vor dem Anpfiff und nach dem Abpfiff mindestens genauso emotional werden wie während der 90 Minuten auf dem Platz. Ein letzter Fußballabend am Ahlder Damm, ein gesicherter Klassenerhalt und drei Verabschiedungen. Die Zutaten für einen stimmungsvollen Saisonabschluss sind jedenfalls vorhanden

Klassenerhalt geschafft, Freibier bereitgestellt: Veldhausen feiert den Saisonabschluss Der SV Veldhausen 07 hat den Klassenerhalt eingetütet und will die Saison nun auch sportlich sauber zu Ende bringen. Am Freitagabend empfängt der Tabellenzwölfte um 20 Uhr den SC Spelle Venhaus U23 im Sportpark Veldhausen. Die Gäste reisen als Tabellen sechster an und kommen mit ordentlich Offensivpower im Gepäck. Bereits 71 Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Michael Stapper in dieser Saison. Für Veldhausen geht es nach einer schwierigen Spielzeit vor allem darum, den gelungenen Ligaverbleib gemeinsam mit den eigenen Fans zu feiern. Zuletzt setzte es zwar eine Niederlage gegen Vorwärts Nordhorn II, doch der Klassenerhalt steht trotzdem fest. Im Hinspiel bewies die Mannschaft von Coach Timo Schumann bereits, dass sie Spelle schlagen kann. Damals gewann der SV Veldhausen auswärts mit 3:1. Emotional wird es schon vor dem Anpfiff. Mit Marlon Wolters, Timon Stegink und Trainer Timo Schumann verabschiedet der Verein drei prägende Gesichter der vergangenen Jahre. Besonders Wolters hinterlässt nach 13 Spielzeiten deutliche Spuren beim SV Veldhausen. Auch Schumann sagt nach sieben Jahren als Chefcoach Goodbye und dürfte am Freitagabend noch einmal besonders im Mittelpunkt stehen. Und weil Abschiede und Klassenerhalt bekanntlich besser mit einem Kaltgetränk funktionieren, gibt es nach Abpfiff noch 150 Liter Freibier für die Fans. Fußballromantik auf Kreisniveau. Ganz ehrlich: Viel mehr Freitagabend geht kaum.

Meisterschale, Rekordjagd und Abschiede: Lohne feiert den perfekten Saisonabschluss Wenn der SV Union Lohne am Freitagabend um 20 Uhr den VfL Emslage empfängt, geht es um weit mehr als die letzten 90 Minuten der Saison. Im Jahnstadion wartet ein Abend, der ganz im Zeichen einer außergewöhnlichen Spielzeit steht. Bereits vor dem Anpfiff wird Staffelleiter Stefan Brinker die Meisterschale an den Bezirksliga Meister überreichen. Danach möchte die Mannschaft von Trainer Dennis Brode ihre starke Saison mit einem weiteren Erfolg krönen. Nach dem 3:2 Sieg in Werlte steht Union bei 73 Punkten. Mit einem weiteren Dreier wäre sogar die Rekordmarke von 76 Zählern erreicht. Nur zwei Niederlagen und die beste Defensive der Liga mit 38 Gegentoren unterstreichen die beeindruckende Bilanz. Die Gäste aus Emslage reisen dagegen als Absteiger an. Zuletzt setzte es eine deutliche 3:7 Niederlage gegen den SV Langen. Mit lediglich 17 Punkten aus 29 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Oliver Peters auf einem Abstiegsplatz. Auch das Hinspiel ging mit 5:1 klar an Lohne. Neben Meisterschale und Rekordjagd stehen zahlreiche Verabschiedungen im Mittelpunkt. Mit Jan Alexander Koops, Elias Speer, Kevin Kamp, Maik Hermsen und David Brink verlassen mehrere Spieler den Verein. Zudem werden Dirk Oevermann aus der sportlichen Leitung sowie Teammanager Florian Knoll verabschiedet. Auch Stadionsprecher Jürgen Korte, die ehrenamtlichen Helfer, das Catering Team, Vereinswirt Siggi und die Trainer der A Jugend erhalten an diesem Abend besonderen Dank. Nach dem Schlusspfiff soll gemeinsam mit Fans, Helfern und allen Mannschaften des Vereins gefeiert werden. Meisterschale, mögliche Rekordpunktzahl und ein volles Jahnstadion. Die Zutaten für einen besonderen Fußballabend sind jedenfalls vorhanden.