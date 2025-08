Noch einiges zu tun beim SV Stahl!

Am Dienstagabend stand für die Stahl-Elf das dritte Testspiel der Vorbereitung an. Gegner war kein Unbekannter: die Mannschaft von FC Chemie Triptis. Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Die Gäste aus Triptis agierten aggressiver und zielstrebiger, setzten die Stahl-Elf früh unter Druck. Ein Ballverlust im Mittelfeld führte bereits in der 7. Minute zum 0:1, bei dem Torhüter Alex machtlos war. Nur fünf Minuten später schlug Triptis erneut zu: Ein schneller Angriff über die rechte Seite brachte das 0:2. Der SV Stahl wirkte mutlos und war in den entscheidenden Situationen meist einen Schritt zu spät. Triptis war agiler, aggressiver und hatte das Spiel klar im Griff. In der 41. Minute erhöhten die Gäste auf 0:3. In der Kabine forderte der Trainer mehr Mut und Selbstvertrauen ebenso auch das mehr gesprochen werden muss auf dem Platz. Doch auch nach der Pause ließ Triptis nicht locker: Erst trafen sie die Latte, dann nach einer Ecke in der 59. Minute zum 0:4. Erst als Kohle per Volley den Anschlusstreffer zum 1:4 erzielte, kam die Stahl-Elf ins Spiel. Es folgten einige gute Offensivaktionen, und Jan verpasste nur knapp das 2:4. Bis zur 83. Minute hielt Stahl den Gegner weitestgehend vom Tor fern, doch dann setzte Triptis mit dem 1:5 den Schlusspunkt. Kurz vor dem Ende hatte Kohle noch die Chance auf 2:5, doch der Torhüter parierte stark. Eine deutliche Niederlage für den SV Stahl, die klar aufzeigt, woran bis zum Saisonstart noch gearbeitet werden muss. Vor allem der fehlende Zugriff zu Beginn und zu viele einfache Fehler machten den Unterschied. Nächste Woche Dienstag steht das letzte Testspiel gegen Tonndorf an – eine gute Gelegenheit für die Mannschaft es besser zu machen.

Wir dürfen gespannt sein wie sich das Spiel entwickelt.