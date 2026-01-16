„Noch einige Punkte nötig sind um nicht noch unten rein zugeraten"

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir wollten eigentlich am 13. Januar langsam wieder anfangen. Leider war das auf Grund des Wetters nicht möglich. Somit starten wir ein paar Tage später. Ende Januar steht dann das erste Testspiel gegen Suddendorf-Sammern an. Am Ende der Vorbereitung haben wir dann mit der ersten Mannschaft von Vorwärts Nordhorn noch mal einen echten Härtetest vor uns.