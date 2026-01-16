Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: René Diebel
„Noch einige Punkte nötig sind um nicht noch unten rein zugeraten"
Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch der SV Olympia Laxten. Trainer Daniel Holtgers gibt uns Einblicke in die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Wir wollten eigentlich am 13. Januar langsam wieder anfangen. Leider war das auf Grund des Wetters nicht möglich. Somit starten wir ein paar Tage später. Ende Januar steht dann das erste Testspiel gegen Suddendorf-Sammern an. Am Ende der Vorbereitung haben wir dann mit der ersten Mannschaft von Vorwärts Nordhorn noch mal einen echten Härtetest vor uns.
Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?
Bislang bin ich mit dem Abschneiden meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben bis hierher die nötigen Punkte geholt, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass noch einige Punkte nötig sind um nicht noch unten rein zugeraten. Die ärgerliche und leider verdiente Niederlage in Veldhausen sollte Warnung genug sein.
Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?
Die Mannschaft ist extrem jung. Einige Spieler spielen ihre erste Saison im Herrenbereich. Dennoch konnten die Jungs nach teilweise herben Niederlagen sich wieder so fokussieren, dass im darauffolgenden Spiel wieder ein Sieg eingefahren werden konnte. Das war so nicht zwingend zu erwarten.
In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?
Die kleine Kadergröße ist und bleibt natürlich ein Problem. Aber dies konnten wir aus dem Verein heraus kompensieren. Spieler der 2. Mannschaft und unserer U19 haben immer bei uns ausgeholfen wenn es brenzlig wurden.
Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde
Wir wollen möglichst schnell noch einige Punkte sammeln, um den Klassenerhalt frühzeitig klar zu machen.
Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann?
Zur Rückrunde konnten wir uns mit Moris Werner vom SV Holthausen-Biene nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärken.
Wer wird Meister eurer Liga? Wer muss gegen den Abstieg kämpfen?
Ganz oben wird es sich zwischen Union Lohne und Altenlingen entscheiden. Wobei ich glaube, dass Lohne die Nase leicht vorne haben wird. Unten gibt viele Kandidaten. Da könnte es im Prinzip noch sechs bis sieben Mannschaften erwischen.