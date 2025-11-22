Noch eine weitere Absage in der Oberliga

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen VfR Aalen VfR Aalen 14:00 live PUSH

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der FC Denzlingen dazu mit: "Aufgrund der Platzverhältnisse im Einbollenstadion kann das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen am Samstag nicht angepfiffen werden. Das Spiel soll am Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr nachgeholt werden." ---



Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt den TSV Essingen und braucht als Sechzehnter dringend Stabilität gegen den Tabellenvierten. Essingen reist mit 29 Punkten an und will im Rennen um Rang drei mindestens Schritt halten. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt den TSV Essingen und braucht als Sechzehnter dringend Stabilität gegen den Tabellenvierten. Essingen reist mit 29 Punkten an und will im Rennen um Rang drei mindestens Schritt halten.

Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für heute geplante Heimspiel gegen den TSV Singen wurde abgesagt. Die Platzkommission war soeben vor Ort und hat den Kunstrasen als nicht bespielbar eingestuft." ---

Der 1. CfR Pforzheim misst sich mit dem Karlsruher SC II und möchte den Anschluss an die obere Hälfte festigen. Karlsruhe II steht punktgleich bei 19 Zählern und kann mit einem Auswärtserfolg einen unmittelbaren Tabellennachbarn überholen.

Heute, 14:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang VfR Mannheim VfR Mannheim 2 2 PUSH



TSG Backnang bekommt es mit dem VfR Mannheim zu tun, der als Zweiter auf den Spitzenplatz schielt. Die Gastgeber stehen bei 19 Punkten und benötigen Effizienz, um dem Favoriten Paroli zu bieten. TSG Backnang bekommt es mit dem VfR Mannheim zu tun, der als Zweiter auf den Spitzenplatz schielt. Die Gastgeber stehen bei 19 Punkten und benötigen Effizienz, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. ---



FV Ravensburg trifft auf den 1. Göppinger SV – oben gegen unten mit unterschiedlichen Zwängen. Ravensburg (28 Punkte) kann die Top vier attackieren, Göppingen benötigt als Fünfzehnter jeden Zähler für das Minimalziel Klassenerhalt. FV Ravensburg trifft auf den 1. Göppinger SV – oben gegen unten mit unterschiedlichen Zwängen. Ravensburg (28 Punkte) kann die Top vier attackieren, Göppingen benötigt als Fünfzehnter jeden Zähler für das Minimalziel Klassenerhalt. Wie wird das Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Heute, 14:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen FC 08 Villingen Villingen 0 0 PUSH



SSV Reutlingen empfängt den FC 08 Villingen und sucht nach Konstanz in Reichweite des Tabellenmittelfelds. Villingen steht mit 27 Punkten vor Reutlingen (19) und will seine Position in der Verfolgergruppe behaupten. SSV Reutlingen empfängt den FC 08 Villingen und sucht nach Konstanz in Reichweite des Tabellenmittelfelds. Villingen steht mit 27 Punkten vor Reutlingen (19) und will seine Position in der Verfolgergruppe behaupten.



FC Nöttingen spielt gegen den 1. FC Normannia Gmünd und möchte Rang drei zum Rückrundenauftakt festigen. Gmünd reist als Siebzehnter an und braucht eine kompakte Vorstellung, um im Abstiegskampf zu punkten.