Noch eine Saison für Christian Roeskens beim SV Rindern

Der SV Rindern hat seine Hausaufgaben gemacht. Christian Roeskens, Trainer des Bezirksligisten, und Kaderplaner Sascha Horsmann haben die Mannschaft für die Spielzeit 2025/26 zusammengestellt. Dabei ist eine Frage aber noch nicht beantwortet: In welcher Liga geht das Team an den Start?

Die „Zebras“ liegen sechs Spieltage vor Schluss lediglich drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn zurück, der nun erst einmal am Freitag, 20 Uhr, beim designierten Meister Viktoria Goch und am letzten Spieltag beim SV Rindern antreten muss. „Es ist schön, dass die Luft für uns noch nicht ganz raus ist“, sagt Roeskens.

Der 48-Jährige wird im Sommer in seine letzte Saison als Trainer des SV Rindern gehen. Das hat er dem Verein, der 2026 sein 100-jähriges Bestehen feiert, bereits mitgeteilt. „Ich werde mit der Mannschaft noch ins Jubiläumsjahr gehen. Und dann ist Schluss. Ich merke langsam, dass mir die Körner für den Trainerjob fehlen und deshalb auch die Motivation. Ich brauche eine Auszeit“, sagt Christian Roeskens.

Ob er überhaupt noch einmal an der Linie stehen wird, ist die Frage. „Stand heute würde ich sagen, dass ich ab 2026 Fußball-Rentner bin. Aber man weiß im Sport ja nie, was kommt. Zwei Jahre werde ich aber wenigstens pausieren“, sagt Roeskens.

Nachfolger steht in den Startlöchern

Sein Nachfolger steht bereits fest. Marius Krausel soll den Job auf der Bank übernehmen. Der 34-Jährige wechselte 2024 vom 1. FC Kleve II zu den Zebras, bei denen er aktuell noch als spielender Co-Trainer im Einsatz ist. In der kommenden Spielzeit soll Krausel sich dann ganz auf die Arbeit an der Linie konzentrieren und nur noch für den SV Rindern auflaufen, wenn Not am Mann sein sollte.

Der Bezirksligist muss die neue Saison ohne sieben Akteure planen. Marcel Reintjes, Atila Ercan, Tristan Zwartjes, Dogan Erkis und Jovan Bozan hören alle nach Verletzungen auf. Nicola Mölders legt aus familiären Gründen eine Auszeit ein. Und Tobias Thurau zieht den nächsten Schlussstrich unter seine Laufbahn, nachdem er in der laufenden Spielzeit reaktiviert worden war, weil das Personal knapp geworden ist.

Fünf externe Verstärkungen hat der SV Rindern verpflichtet. Dano Evrard kommt vom Oberligisten 1. FC Kleve, bei dem er nach langer Pause wegen einer Schambeinentzündung am vergangenen Donnerstag beim 4:1 gegen den SC St. Tönis sein Comeback gefeiert hat. Die weiteren Neuzugänge sind Cem Artas (Alemannia Pfalzdorf), Marten Albrecht (SGE Bedburg-Hau), Jonas Göknur (Siegfried Materborn) und Marlon Irsch (SSV Reichswalde).

Christian Roeskens schließt derzeit aus, dass es weitere externe Verstärkungen geben wird. „Der Kader steht, alle Plätze sind besetzt“, sagt der Coach. Zumal auch noch einige Akteure aus der eigenen Jugend hoffen, den Sprung in das Bezirksliga-Aufgebot zu schaffen. „Sie werden erst einmal die Vorbereitung mitmachen, dann sehen wir weiter“, so der Coach.

Der 48-Jährige ist mit dem Abschneiden seiner Mannschaft in der aktuellen Saison sehr zufrieden. Schließlich hatte die Spielzeit denkbar schlecht für den SV Rindern begonnen. Kapitän Tristan Zwartjes (Kreuzbandriss), seine Stellvertreter Björn Gatermann (Kreuzbandriss) und Nicola Mölders (Kapselriss im Zeh) sowie Jovan Bozan (Meniskusriss) verletzten sich schwer. „Nach diesen Hiobsbotschaften hatte ich mich schon auf ein Jahr im Abstiegskampf eingestellt“, sagt der Trainer.

Und jetzt ist sogar der Aufstieg für die Mannschaft noch ein Thema, weil Rang zwei und die Relegation kurz vor Schluss in Reichweite sind. Für Roeskens liegt das daran, dass einige „junge Wilde“ im Team die Erwartungen klar übertroffen haben und es bei den Neuverpflichtungen vor der Saison einen großen Glücksgriff gegeben hat.

Janssen schlägt voll ein

Die Nachwuchsakteure Martin Capel, vom Trainer als „Goldjunge aus der eigenen Jugend“ bezeichnet“, sowie Mohamad Al Ahmad, Wiktor Romanow und Piet Kramer, die aus der A-Jugend des 1. FC Kleve zur Wasserburgallee wechselten, entwickelten sich sofort zu festen Größen im Team. „Damit konnten wir nicht rechnen, zumal Martin Capel und Mohamad Al Ahmad ja auch noch in der Jugend spielen könnten“, sagt Roeskens.

Der Glücksgriff ist Stürmer Maximilian Janssen, der vom 1. FC Kleve II kam. Er hat 22 Treffer für den SV Rindern erzielt und führt die Torschützenliste der Liga gemeinsam mit Tom Cappel (DJK Twisteden) und Ferdi Acar (TuS Asterlagen) an. „Wenn man einen Stürmer mit so einer Torquote hat, dann spielt man halt oben mit“, sagt Roeskens. Der SV Rindern legt seine beste Saison in der Bezirksliga hin, seit er 2020 in die Klasse zurückgekehrt ist.

Das wird im Umfeld sicherlich einige Erwartungen für die neue Spielzeit wecken. Doch Christian Roeskens setzt beim Thema Ziele für die Zukunft auf kontrollierte Offensive. „Es wäre schon, wenn wir den Platz im oberen Tabellendrittel bestätigen können“, sagt er. Ein Aufstieg in die Landesliga sei kein Muss und auch kein großes Thema beim SV Rindern. „Wenn es passieren sollte, dann passiert es. Doch die Bezirksliga ist die Klasse, in der wir bleiben, uns etablieren und schönen Fußball bieten möchten“, sagt Christian Roeskens.