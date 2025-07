"Noch eine Menge Arbeit"

„Das Ergebnis spielt immer mit - auch bei einem Testspiel. Es stehen andere Dinge im Vordergrund, aber wenn es so ausfällt, tut das weh. Es zeigt, dass wir noch eine Menge Arbeiten müssen in vielen Bereichen“, erklärte Trainer Henry Hupe. Der 27-Jährige fand „nicht alles schlecht.“ Er erkannte auch gute Phasen. „Was zwischen den Boxen passiert ist, war in Ordnung. Aber in den Boxen war uns Münster deutlich überlegen. Das hat das Spiel entschieden. Da müssen wir arbeiten.“ Jetzt gehe es darum, die Dinge aufzuarbeiten.

Andererseits ist es für Hupe auch wichtig, das Spiel richtig einzuordnen mit der engen personellen Situation. Mit Tom Winnemöller, Steffen Schepers, Artem Popov, Neuzugang Max Meier (Westfalia Kinderhaus), Elias Strotmann, dem kurzfristig ausgefallenen Tjark Höpfner sowie Marvin Kehl, Jan Popov und Jan-Hubert Elpermann (alle Urlaub) fehlten beim SCSV gleich neun Spieler.