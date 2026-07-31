Noch ein Stürmer für Zürich City - viele Wechsel bei den Old Boys

AS Italiana
Trainer: Fabrizio Romano
Zugänge: Yekta Dede (SC Düdingen), Gabriel Lauper (FC Prishtina Bern), Luca Perrone (Thun Berner Oberland II), Jacel Rhodes (FC Prishtina Bern), Hüseyin Tükenmez (SC Düdingen), Pierluigi Stefanelli (FC Köniz Nachwuchs)
Abgänge:
BSC Old Boys
Trainer: Mergim Bajraktari
Zugänge: Robin Kamber (VfR Kleinhüningen), Luftetar Mushkolaj (VfR Kleinhüningen), Cristiano Schaub (VfR Kleinhüningen), Sueleyman Türkes (VfR Kleinhüningen), Albi Kastrati (VfR Kleinhüningen), Marco Mandal (FC Aesch), Simon Grether (SC Dornach), Nemanja Radulovic (SV Weil 1910/DEU), Semir Erovic (VfR Kleinhüningen), Abd-Allah Fahdy (FC Aesch)
Abgänge: Matheus Rodrigues Alves da Silva (VfR Kleinhüningen), Cenk Fidan (SC Dornach), Granit Islamaj (SC Dornach), Jarno Minio (BSC Old Boys II), Said Dardouri (Frankreich), Gianni D'Angelo (FC Courtételle), Robin Kamber (FC Basel II), Luftetar Mushkolaj (VfR Kleinhüningen), Abdoulhadri Sylla (FC Aesch)
FC Bern 1894Trainer:
Emanuele FilieriZugänge:Abgänge: FC Kirchberg BETrainer:
Niklaus AebiZugänge:
Ilija Sulzer (BSC Young Boys U19), Bastian Gasche (BSC Young Boys U19) Abgänge:
Dimitri Girardi (SC Ersigen) FC KlingnauTrainer:
Brahim MalokiZugänge:
Arjanit Muji (FC Kosova), Nikita Maul (FC Dietikon), Michael Mazzarella (SV Schaffhausen) Abgänge:
Marjan Jelec (FC Würenlingen), Leonid Abazi (FC Red Star Zürich), Raoul Canzian (FC Turgi) FC KönizTrainer:
Jean Luc TeyssierZugänge:
Jan Meister (zuletzt FC Breitenrain), Manuele Crupi (FC Dürrenast)Abgänge:
Daniel Mzee (FC Münsingen)FC LiestalTrainer:
Sohail BamassyZugänge:
Bedran Bostan (FC Aesch), Janis Eggimann (FC Bubendorf), Rijad Shala (FC Reinach), Robin Gaida (FC Black Stars Basel), Leandro Rosamilia (FC Concordia Basel) Abgänge:
Alec Dogan (FC Willisau) FC RothristTrainer:
Milos LazarevicZugänge:
Richard Nikaj (FC Emmenbrücke), Daniss Mujanovic (FC Lenzburg), Rinor Avdyli (FC Härkingen), Arda Catak (FC Grenchen 15), Stephan Andrist (FC Schötz), Zoran Andric (FC Klus-Balsthal), Marko Djordjic (FC Wohlen U23) Abgänge:
Mattia Bozza (FC Emmenbrücke), Ben Jäggi (FC Küttigen), Francesco Di Maggio (FC Olten), Lars Luterbacher (FC Kappel), Marc Luterbacher (FC Kappel), Daniel Kasanga (SC Schöftland), Colin Graber (FC Olten), Jovan Eric (FC Rotkreuz), Sergio Casale (FC Schötz), Gabriel Simic (FC Winterthur U19), Fatlum Kastrati (FC Schönenwerd-Niedergösgen), Mariano Krajinovic (FC Rupperswil) SC BinningenTrainer:
Dominik MüllerZugänge:
Luca Schwab (FC Bachletten 2020), Yannick Bischof (FC Bachletten 2020), Igor Jordan Batche Babatche (FV Lörrach-Brombach II/GER), Elias Moser (FC Kickers Basel)Abgänge:
Arion Kurtolli (Frankreich)SC DornachTrainer:
Arjan PecoZugänge:
Cenk Fidan (BSC Old Boys), Arlind Gashi (VfR Kleinhüningen), Granit Islamaj (BSC Old Boys), Mohamed Bangoura (FC Floria), Fabian Beljean (FC Pratteln) Abgänge:
Tolgahan Eraslan (VfR Kleinhüningen), Eldi Selimi (VfR Kleinhüningen), M. Berke Eken (VfR Kleinhüningen), Hamed Sako (FC Black Stars Basel), Simon Grether (BSC Old Boys), Erblin Jemini (VfR Kleinhüningen), Johan Abdoul (FC Black Stars Basel)VfR KleinhüningenTrainer:
Bülent GüzelZugänge:
Berkay Isiklar (FC Black Stars Basel), Kaan Ozcan (FC Black Stars Basel), Matheus Rodrigues Alves da Silva (BSC Old Boys), Rilind Muhaxheri (FC Dardania), Paulo Tomé Monteiro (BSC Old Boys II), Emre Sahin (FC Birsfelden), Ilmi Ziberi (FC Concordia Basel Nachwuchs), Ertugrul Yagcioglu (FC Allschwil), Nereo Adam Sindaco (FC Pratteln), Alessandro Rütti (FC Pratteln), Tolgahan Eraslan (SC Dornach), Eldi Selimi (SC Dornach), M. Berke Eken (SC Dornach), Erblin Jemini (SC Dornach), Luftetar Mushkolaj (BSC Old Boys)Abgänge:
Mergim Bajraktari (BSC Old Boys), Arlind Gashi (SC Dornach), Jan Muzangu (FC Courtételle), Robin Kamber (BSC Old Boys), Luftetar Mushkolaj (BSC Old Boys), Cristiano Schaub (BSC Old Boys), Sueleyman Türkes (BSC Old Boys), Albi Kastrati (BSC Old Boys), Semir Erovic (BSC Old Boys), Claudio Pier Di Lisa (FC Kaiseraugst) Zürich City SCTrainer:
Vural ÖnenZugänge:
Gabriel Selmanaj (FC Kreuzlingen), Abraham Yeboah Boateng (SC Buochs), James Wyndham Lewis (FC Uster), Ivan Jakovljev (FC Uster), Matheus Schöllkopf (SV Schaffhausen), Labinot Bytyci (FC Dübendorf), Zidane Vaz Mendy (FC Freienbach), Ali Özkilic (FC Adliswil), Dionis Ramaj (FC Dübendorf), Dennis Boakye (FC Dietikon), Manuel Kiki Bonsu (FC Red Star Zürich), Moreto Moro Cassamá (zuletzt Omonia Nikosia/ZYP), Imran Hamzic (FC Wil II), Jan Laslo (FC Greifensee), Renato Spachiou (SC YF Juventus) Abgänge:
Lucas Costa Da Rosa (FC Affoltern a/A), Gianluca Seconi (FC Adliswil), Joâo Miguel Pereira Almeida (FC Regensdorf), Lukas Winzap (FC Red Star Zürich), Klysman Lucas Lopes (FC Rotkreuz)
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