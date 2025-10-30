Noch ein Sieg bis zum Ziel: "Können schaffen, wovon jeder träumt"

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa bahnte sich einst bereits den Weg in die Regionalliga, zwei Mal traten die Salzstädter im DFB-Pokal an. Im Niedersachsenpokal fehlt dem LSK nur noch ein Sieg, um auf eine große Bühne zurückzukehren - am Mittwochabend wurde der Gegner dafür ermittelt.

Seit 2019 wird der Niedersachsenpokal doppelt vergeben: In dem einen Wettbewerb treten alle Dritt- und Regionalligisten gegeneinander an, in dem anderen die Oberligisten und Bezirkspokalsieger. Der Lüneburger Sport-Klub Hansa verfolgte am Mittwochabend gespannt die Auslosung, die live aus der NFV-Geschäftsstelle in Barsinghausen via Social Media übertragen wurde. Die Salzstädter freuen sich über ein Heimspiel gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder, das für den Ostermontag (6.4.) 2026 angesetzt ist.

Dass der LSK gegen die Germanen erst am Wochenende mit 0:5 unter die Räder kam, schmälert die Vorfreude bei den Protagonisten keinesfalls. "Der Gegner war für uns erstmal zweitranig", kommentiert Cheftrainer Tarek Gibbah auf den Vereinskanälen. Der Vereinsvorsitzende Raphael Marquardt sah bei der zurückliegenden Pleite die Rote Karte von Malte Meyer als Knackpunkt und betont nun: "Da können wir für das 0:5 eine Revanche nehmen."