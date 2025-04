Noch ein Sieg

"Wenn jemand mit Druck umgehen kann, dann unsere Mannschaft", spricht Eisenhauer seinem Team eine gewisse Abgeklärtheit im Abstiegskampf zu. Wobei die Ausgangslage dieses Jahr ungleich besser ist als in der vergangenen Runde, als bis zum Schluss gezittert werden musste und dann gefeiert werden durfte. Am Sonntag würde ein Dreier dabei helfen, die anvisierte 30-Punkte-Marke zu überspringen. "Das wollen wir jetzt endlich schaffen", gibt der Trainer die Richtung und das ausgerufene Saisonziel vor.

Dabei wird er vermutlich erneut seine erste Elf umbauen müssen. "Ich bin ja schon lange dabei, aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt", spricht er die immer wieder aufs Neue veränderte personelle Lage an und erläutert, "vor allem in der Viererkette müssen wir ständig Änderungen vornehmen." Rein spielerisch gibt es trotzdem in der Rückrunde bis auf eine Ausnahme nichts auszusetzen. Einzig die 1:2-Niederlage in Hemsbach ärgert Eisenhauer, "sonst haben wir immer mitgehalten", bis heute.

Am Sonntag rechnet er mit einem unangenehmen Gegner und sagt: "Die SG Mannheim ist kämpferisch immer sehr gut unterwegs und genau darauf müssen wir uns einstellen." "Schriese" hat nach der 1:4-Niederlage aus der Vorrunde etwas gutzumachen.