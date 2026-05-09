Noch ein Schritt bis zum Endspiel: Die FCM-Talente im Halbfinale

Im Achtelfinale schalteten die Blau-Weißen den 1. FSV Mainz 05 - trotz 0:2-Rückstands bis in die Schlussphase hinein - mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung aus . Im Viertelfinale wiederholte die Mincu-Elf diesen Erfolg am Sonnabend gegen den FC Schalke 04. Nach dem späten 2:2-Ausgleich durch Doppelpacker Luis Forestier sorgte ein Eigentor von Laurin Zhushi in der sechsten Minute der Verlängerung schließlich für das historische Weiterkommen der FCM-Talente.

Damit stehen die Magdeburger unter den vier besten U17-Mannschaften in Deutschland. Nun geht es am Sonntag ums Finale. Um 11 Uhr empfängt die Mincu-Elf die TSG 1899 Hoffenheim zum Halbfinale auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena.

Das Heimrecht sicherte sich der FCM durch den Gruppensieg in der Zwischenrunde. Dagegen setzten sich die Hoffenheimer in ihrer Gruppe D nur knapp durch. In den K.o.-Spielen präsentierte sich die TSG aber stark. Erst gewann das Team des ehemaligen HFC-Profis Tobias Schilk mit 5:2 beim VfL Bochum, dann folgte ein 2:1-Heimerfolg über Borussia Dortmund - Rekordmeister der Altersklasse.

Dem 1. FC Magdeburg winkt das Heimrecht im Finale

Im anderen Halbfinale standen sich am Sonnabend bereits der VfB Stuttgart und der FC Augsburg gegenüber. Nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung der Augsburger setzten sich die Stuttgarter in der Verlängerung noch mit 5:4 durch und sicherten sich das erste Finalticket. Das Endspiel steigt dann am 17. Mai beim Gewinner des anderen Halbfinals am Sonntag. Den FCM-Talenten winkt im Falle des Weiterkommens also ein Finale daheim.