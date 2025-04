Noch ein Schritt

Vincent Wagner und Luka Duric strahlten um die Wette. In einer lockeren Presserunde versprühten der Trainer und sein Spieler große Zuversicht vor dem möglicherweise finalen Schritt. Gewinnt die TSG Hoffenheim II nämlich am Samstag bei Eintracht Frankfurt II (Anpfiff, 14 Uhr), ist ihr die Regionalliga-Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Das freut auch den Papa, der die Leistungen seines Sohnes stets kritisch beäugt. "Er ist immer ein bisschen strenger mit mir, das ist aber glaube ich auch normal so", verrät Luka über Papa Neso, der seit rund drei Jahrzehnten eng mit der TSG verbunden ist. In den 1990er und 00er-Jahren als Spieler unter Hansi Flick, später als Co-Trainer bei Roland Dickgießer in der U23 und bis heute arbeitet er als Greenkeeper im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion. Außerdem trainiert der 58-Jährige den TSV Neckarbischofsheim in der Sinsheimer Kreisliga. "Bei den Heimspielen ist er, falls seine eigene Mannschaft nicht spielt, fast immer da und auswärts fährt er auch oft mit", darf sich Luka der Unterstützung des Papas gewiss sein.

Auf dem Feld agiert der Junior einen Tick offensiver als früher der Senior im defensiven Mittelfeld. "Er sagt immer ich bin eher wie Mama", berichtet Luka, dass sich die Spielweise der beiden mehr unterscheidet als die reine Positionierung und erläutert, "Papa war von seiner Art her aggressiver."