 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Noch ein paar Fragezeichen nach dem letzten Spieltag der Landesliga

von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
Leonie Goering (rechts) traf zwar bei ihrem Comeback für den SC Niederhof/Binzgen doppelt, konnte die Niederlage im Abstiegsfinale aber nicht verhindern. | Archivfoto: Achim Keller
Leonie Goering (rechts) traf zwar bei ihrem Comeback für den SC Niederhof/Binzgen doppelt, konnte die Niederlage im Abstiegsfinale aber nicht verhindern. | Archivfoto: Achim Keller

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