Noch ein paar Fragezeichen nach dem letzten Spieltag der Landesliga von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser

Leonie Goering (rechts) traf zwar bei ihrem Comeback für den SC Niederhof/Binzgen doppelt, konnte die Niederlage im Abstiegsfinale aber nicht verhindern. | Archivfoto: Achim Keller

Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Wittlingen erreichen als Vizemeister die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga. Der SC Niederhof/Binzgen verliert sein Abstiegsendspiel und muss um den Klassenerhalt zittern.