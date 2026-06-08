Noch ein paar Fragezeichen nach dem letzten Spieltag der Landesliga

Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Wittlingen erreichen als Vizemeister die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga. Der SC Niederhof/Binzgen verliert sein Abstiegsendspiel und muss um den Klassenerhalt zittern.
Für Bernd Sakschewski ist der 15. Juni ein Sehnsuchtstag. Bis dahin müssen die Vereine ihre Meldungen für die neue Fußballsaison abgeben. Dann sollen sich die Fragezeichen für den Staffelleiter der Frauen-Landesliga, Staffel II, endlich auflösen. Bis dahin kann Sakschewski keine verlässliche Aussage treffen, wie viele Clubs aus seiner Staffel absteigen werden. Zu zahlreich sind die Variablen: Gibt es freiwillige Absteiger? Rückzüge? Neue Spielgemeinschaften? Aufstiegsverzichte von Bezirksligisten?
Weiterlesen: In der Landesliga gibt es nach dem letzten Spieltag noch ein paar Fragezeichen (BZ-Plus)