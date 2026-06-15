Noch ein neuer Keeper: SV Wacker findet in Buchbach Verstärkung

Am gestrigen Sonntag bat Neu-Coach Matthias Ostrzolek zum Start in die Vorbereitung, am heutigen Montag legt der SV Wacker Burghausen personell nach. Der Regionalligist von der Salzach hat mit Marcel Brinkmann einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der 21-jährige Schlussmann kommt vom Regionalliga-Konkurrenten TSV Buchbach und hat einen Ein-Jahres-Vertrag bis 2027 unterschrieben.
In Burghausen wird Brinkmann künftig das Trikot mit der Rückennummer 22 tragen. Ausgebildet wurde der junge Keeper im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04. Dort sammelte er bei der U21 auch seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball. Zur Saison 2024/2025 wechselte Brinkmann zum TSV Buchbach, wo er insgesamt 27 Partien in der Regionalliga Bayern absolvierte und dabei in sieben Spielen ohne Gegentor blieb. In der abgelaufenden Saison 2025/26 stand er 15 Mal zwischen den Pfosten. Bereits beim gestrigen Trainingsauftakt zur Sommervorbereitung 2026 stand Brinkmann erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz.
Sportkoordinator Marius Duhnke freut sich über die Verpflichtung des talentierten Schlussmanns: "Marcel ist ein junger und talentierter Torhüter, der hervorragend in unsere Kaderstruktur passt. Er bringt bereits Regionalliga-Erfahrung mit und verkörpert das Profil eines modernen, mitspielenden Keepers, der auch mit dem Ball am Fuß gute Lösungen findet. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit dem SV Wacker Burghausen entschieden hat."
Marcel Brinkmann lässt sich mit folgenden, den branchenüblichen Worten zitieren: "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim SV Wacker Burghausen unterschrieben zu haben. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Der Verein bietet optimale Bedingungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln und ich kann es kaum erwarten, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen."