Noch ein neuer Keeper: SV Wacker findet in Buchbach Verstärkung Torwart Marcel Brinkmann (21) wechselt nach Burghausen von PM/mwi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Kommt vom TSV Buchbach nach Burghausen: Marcel Brinkmann. – Foto: Johannes Traub

Am gestrigen Sonntag bat Neu-Coach Matthias Ostrzolek zum Start in die Vorbereitung, am heutigen Montag legt der SV Wacker Burghausen personell nach. Der Regionalligist von der Salzach hat mit Marcel Brinkmann einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der 21-jährige Schlussmann kommt vom Regionalliga-Konkurrenten TSV Buchbach und hat einen Ein-Jahres-Vertrag bis 2027 unterschrieben.

In Burghausen wird Brinkmann künftig das Trikot mit der Rückennummer 22 tragen. Ausgebildet wurde der junge Keeper im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04. Dort sammelte er bei der U21 auch seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball. Zur Saison 2024/2025 wechselte Brinkmann zum TSV Buchbach, wo er insgesamt 27 Partien in der Regionalliga Bayern absolvierte und dabei in sieben Spielen ohne Gegentor blieb. In der abgelaufenden Saison 2025/26 stand er 15 Mal zwischen den Pfosten. Bereits beim gestrigen Trainingsauftakt zur Sommervorbereitung 2026 stand Brinkmann erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz.

Marcel Brinkmann soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anheizen. – Foto: Verein

Sportkoordinator Marius Duhnke freut sich über die Verpflichtung des talentierten Schlussmanns: "Marcel ist ein junger und talentierter Torhüter, der hervorragend in unsere Kaderstruktur passt. Er bringt bereits Regionalliga-Erfahrung mit und verkörpert das Profil eines modernen, mitspielenden Keepers, der auch mit dem Ball am Fuß gute Lösungen findet. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit dem SV Wacker Burghausen entschieden hat."