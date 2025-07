Noch ein Neuer: Illertissen verstärkt sich aus der Regionalliga Nord

"Wir verstärken unsere Zentrale mit dem defensiven Mittelfeldspieler Namrud Embaye. Der Linksfuß aus Frankfurt genoß seine Ausbildung in den NLZs von Darmstadt 98 und den Kickers Offenbach. Unser Neuzugang bringt es auf insgesamt 54 Regionalligaeinsätze und 41 Partien in der 5. Liga", schreiben die Illertisser in einer Pressemitteilung. Embaye ist ingesamt der 13. Neuzugang bei den Schwaben in diesem Sommer - und dürfte nicht der letzte sein. Nachdem sich Keeper Jakob Mayer im Training die Achillessehne gerissen hat und lange ausfallen wird , sondierten die Illertaler den Markt eifrig nach einem Torhüter. Am heutigen Dienstagabend bestreitet der FVI den Pflichtspielauftakt mit der Pokalpartie beim mittelfränkischen Bezirksligisten SpVgg Hüttenbach. Am Freitag startet die Bachthaler-Elf dann mit dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers in die neue Saison der Regionalliga Bayern.