Noch ein Neuer bei RW Ahlen: Verteidiger mit Regionalliga-Erfahrung

Der 22-jährige Gideon Guzy, der in der vergangenen Saison für Regionalligist Fortuna Düsseldorf II aufgelaufen ist, hat bei den Wersekickern einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.
Geboren am 16. Februar 2003 in Bottrop durchlief Guzy eine fundierte Ausbildung in mehreren renommierten Nachwuchsleistungszentren. Nach seinen Jugendstationen bei Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke 04 erhielt der 1,82 Meter große Linksfuß in der Knappenschmiede auch seine ersten Senioren-Einsätze für die U23 in der Regionalliga West. Im Sommer 2023 unterschrieb er einen langfristigen Profivertrag beim Drittligisten SC Verl, kam aber lediglich zu insgesamt acht Pflichtspieleinsätzen für die 1. Mannschaft in Meisterschaft und Pokal. Zur vergangenen Saison wurde der Vertrag aufgelöst und er schloss sich der U23 von Fortuna Düsseldorf an. Insbesondere in der Hinrunde der Regionalliga West gehörte er zum Stamm, bevor seine Einsatzzeit mehr und mehr weniger wurde.
Der gelernte Linksverteidiger verfügt damit trotz seines jungen Alters über wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich, die nun Ahlen zu Gute kommen soll. Neben 30 Einsätzen in der Regionalliga West sammelte er auch zwei Einsätze in der 3. Liga. Seit dem Sommer 2025 war der Defensivspieler vereinslos, ab sofort ist er fester Bestandteil des Oberliga-Kaders der Rot-Weißen.
Cheftrainer René Lewejohann freut sich auf die Verpflichtung des Defensivspielers: „Gideon bringt genau das Profil mit, das wir auf dieser Position gesucht haben – er ist schnell zweikampfstark und hat eine sehr gute Grundausbildung. Er kann sowohl defensiv stabil stehen als auch offensiv Akzente setzen. Wir sehen in ihm einen Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist.“
Der gebürtige Bottroper gilt als dynamischer Außenverteidiger mit hoher Laufbereitschaft, gutem Spielverständnis und starkem linken Fuß. Guzy steht ab dem kommenden Wochenende erstmals im Spieltagskader. Sowohl er als auch der ebenfalls kürzlich neu verpflichtete Aaron Osei Bonsu sollen beim Auswärtsspiel gegen die TSG Sprockhövel ihr Debüt im RWA-Trikot geben.
Auch der Sportliche Leiter Luka Tankulic sieht in Guzy eine sinnvolle und nachhaltige Verstärkung: „Wir beobachten Gideon schon seit einiger Zeit und sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich hervorragend zu uns passt. Er ist jung, will sich entwickeln und bringt bereits Erfahrung aus höheren Ligen mit. Solche Spieler braucht man, wenn man langfristig etwas aufbauen will.“
Guzy freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich fühle mich hier in Ahlen von Beginn an sehr wohl. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren ehrlich und klar, und man spürt, dass hier mit Leidenschaft gearbeitet wird. Für mich war entscheidend, in einem Umfeld zu sein, in dem ich mich sportlich weiterentwickeln kann und Vertrauen bekomme. Rot Weiss Ahlen bietet genau diese Voraussetzungen – hier will ich mich einbringen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft Schritt für Schritt nach vorne kommen."