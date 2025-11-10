– Foto: David Schneller

Noch ein Neuer bei RW Ahlen: Verteidiger mit Regionalliga-Erfahrung Auch in der Defensive legt der abstiegsgefährdete Oberligist nach.

Der 22-jährige Gideon Guzy, der in der vergangenen Saison für Regionalligist Fortuna Düsseldorf II aufgelaufen ist, hat bei den Wersekickern einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Geboren am 16. Februar 2003 in Bottrop durchlief Guzy eine fundierte Ausbildung in mehreren renommierten Nachwuchsleistungszentren. Nach seinen Jugendstationen bei Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke 04 erhielt der 1,82 Meter große Linksfuß in der Knappenschmiede auch seine ersten Senioren-Einsätze für die U23 in der Regionalliga West. Im Sommer 2023 unterschrieb er einen langfristigen Profivertrag beim Drittligisten SC Verl, kam aber lediglich zu insgesamt acht Pflichtspieleinsätzen für die 1. Mannschaft in Meisterschaft und Pokal. Zur vergangenen Saison wurde der Vertrag aufgelöst und er schloss sich der U23 von Fortuna Düsseldorf an. Insbesondere in der Hinrunde der Regionalliga West gehörte er zum Stamm, bevor seine Einsatzzeit mehr und mehr weniger wurde. Der gelernte Linksverteidiger verfügt damit trotz seines jungen Alters über wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich, die nun Ahlen zu Gute kommen soll. Neben 30 Einsätzen in der Regionalliga West sammelte er auch zwei Einsätze in der 3. Liga. Seit dem Sommer 2025 war der Defensivspieler vereinslos, ab sofort ist er fester Bestandteil des Oberliga-Kaders der Rot-Weißen.

Cheftrainer René Lewejohann freut sich auf die Verpflichtung des Defensivspielers: „Gideon bringt genau das Profil mit, das wir auf dieser Position gesucht haben – er ist schnell zweikampfstark und hat eine sehr gute Grundausbildung. Er kann sowohl defensiv stabil stehen als auch offensiv Akzente setzen. Wir sehen in ihm einen Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist.“ Der gebürtige Bottroper gilt als dynamischer Außenverteidiger mit hoher Laufbereitschaft, gutem Spielverständnis und starkem linken Fuß. Guzy steht ab dem kommenden Wochenende erstmals im Spieltagskader. Sowohl er als auch der ebenfalls kürzlich neu verpflichtete Aaron Osei Bonsu sollen beim Auswärtsspiel gegen die TSG Sprockhövel ihr Debüt im RWA-Trikot geben.