Noch ein Geburtstagspräsent vom Ex-Klub? Seitz würde nicht nein sagen 17. Spieltag - Freitag: Viktoria Aschaffenburg empfängt Tabellenführer Unterhaching

Den 17. Spieltag in der Regionalliga Bayern eröffnen am Freitagabend der SV Viktoria Aschaffenburg und die SpVgg Unterhaching. Weil die Würzburger Kickers am Sonntag beim FC Bayern II gepatzt haben, durften die "Vorstädter" auf dem Platz an der Sonne verweilen. Mit einem Auswärtserfolg könnten die Hachiger zumindest über Nacht den Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte ausbauen. Anstoß im Stadion am Schönbusch ist um 19 Uhr.