Noch ein Duo folgt Welke aus Meckelfeld nach Elstorf

Mittelfeld Sam Siewert lief in den vergangenen Jahren immer für die Bravehearts auf, für die er 83 Bezirksliga-Spiele bestritt, in denen er 20 Treffer erzielte. In der laufenden Spielzeit zählt er zu den Stammkräften und stand überwiegend in der Startaufstellung. Gleiches gilt für Offensivspieler Paul Lukas Lochner, der sich über die eigene Zweitvertretung hocharbeitete. Insgesamt gelangen dem 22-Jährigen in 54 Bezirksliga-Spielen elf Tore.

Bereits vor einigen Wochen hatten die Elstorfer verkündet, dass TVM-Kapitän Philipp Wolfram ebenfalls seinem Trainer Michel Welke an die Schützenstraße folgen würde. Mit Siewert und Lochner kommen nun noch zwei weitere Neuzugänge dazu. Auch das Trio um Christopher Schulze, Dustin Jahn und Cedric Rathje hat teilweise schon unter Welke gespielt. Lediglich Immenbecks Till Müsing hat von den bisher bekannten Neuzugängen noch keine Berührungspunkte mit seinem künftigen Übungsleiter. Einen weiteren Transfer hat der Bezirksliga-Primus zudem noch angekündigt.