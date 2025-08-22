Noch ein Brocken

Am Sonntag (17 Uhr, Kunstrasenplatz FC-Sportfeld, Camphauser Str) kommt mit den Sportfreunden Köllerbach der letzte der fünf designierten Titelanwärter als Gegner nach Malstatt. Es haben dann alle Titelkandidaten gegen die FCS-Zweite gespielt. "Das Gute ist, dass wir dann genau wissen, wo wir dran sind, dass wir dann zwölf andere Gegner haben, gegen die wir Punkte holen können. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Punkte am Sonntag herschenken, die müssen sie sich schon verdienen. Sie werden sicher offensiv auftreten, aber wir haben auch eine gute Defensive mittlerweile und Tore schießen können wir auch", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Während das FCS-Team derzeit Elfter ist, liegt Köllerbach auf Rang Fünf, fünf Zähler hinten den beiden Spitzenreitern FC Palatia Limbach und SV Elversberg II zurück. Die Püttlinger müssen also aufpassen, dass der Kontakt nicht früh abreißt. Im Malstatter Team gibt es allerdings zahlreiche Ausfälle. So fehlen Vincent Leone (Bänderriss), Mateo Schulze (Sehnenentzündung), Gibriel Darkaoui ((Innenbandentzündung), Luca Mura (Rückenproblerme), Gianluca Lo Scrudato und Lukas Feka (beide Faserriss). "Eventuell holen wir noch U19-Spieler in den Kader, die am gleichen morgen gegen Heidenheim nicht so lange gespielt haben", ergänzt Mozain in Sachen Personalsorgen.