Noch ein bisschen Arbeit vor sich!

SV Stahl Unterwellenborn : Rudolstadt 2 – Foto: Denis Nikodym

Der SV Stahl musste sich im Testspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt 2 mit 0:6 geschlagen geben. Trotz des deutlichen Ergebnisses war die Partie ein wichtiger Baustein in der laufenden Vorbereitung und lieferte dem Trainerteam wertvolle Erkenntnisse. Über die gesamte Spielzeit wurden die Spieler sowohl taktisch als auch konditionell gefordert. Gegen einen spielstarken Gegner zeigte sich, in welchen Bereichen noch Entwicklungspotenzial besteht und an welchen Abläufen in den kommenden Trainingseinheiten weiter gearbeitet werden muss. Unabhängig vom Ergebnis war dem Team der hohe Einsatz anzumerken. Jeder Spieler nahm die Aufgabe mit der nötigen Ernsthaftigkeit an, investierte über die gesamte Spielzeit viel und setzte die Vorgaben des Trainerteams mit großem Engagement um. Die detaillierte Spielanalyse wird in den nächsten Trainingseinheiten erfolgen. Das Trainerteam zeigte sich insbesondere mit der läuferischen und konditionellen Belastung zufrieden. Die Begegnung erfüllte damit ihren Zweck als intensive und anspruchsvolle Trainingseinheit im Rahmen der Saisonvorbereitung.

Bereits am Samstag steht für den SV Stahl der nächste Test an. In Ranis soll an die gewonnenen Erkenntnisse angeknüpft und der nächste Schritt in der Vorbereitung gemacht werden.