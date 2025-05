Noch drei Spiele: Vaihingen II auf Aufstiegskurs

An den letzten drei Spieltagen stellte der SV Vaihingen II die Weichen für einen möglichen Aufstieg. Vor dem Derby gegen Rohr II steht der SVV mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Der Schlüssel zu dieser Ausgangslage war neben knappen Siegen bei Croatia und dem ABV ein fulminantes 4:2 gegen die Sportvg Feuerbach .

Im Stadtteil Frauenkopf wurde Vaihingen mit einer neuen Herausforderung konfrontiert, denn wegen Spielermangels auf Seiten der Gastgeber wurde dieses Spiel im "Flex"-Modus, also im 9-gegen-9 auf verkürztem Feld, ausgetragen. Croatia nutzte seine Gewohnheit an die Spielform und köpfte sich mit David Kreso zur frühen Führung ('15).

Vaihingen rappelte sich schnell auf und gleichte mit einem Nachschuss von Gunar Fuchs aus ('20). Der SVV übernahm bis zur Halbzeit weitesgehend die Kontrolle und schoss nach gutem Pressing von Nilson Jemixe und Querpass zu Sep Heydari sogar das 2:1 ('35).

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte verliefen schleppend. Vaihingen fing sich unter anderem nach Ballverlusten mehrere Freistöße an der 16er-Kante ein, bis Joel da Silva Soares die Kugel in den Winkel pflanzte ('59). Croatia fokussierte sich in der Folge auf die Defensive; Vaihingen kam zu Chancen, blieb aber glücklos. Erst eine Freistoßflanke von Jerry Geywitz wurde zum Türöffner: Jay-Jay Ebongue brachte Vaihingen per Kopf zum 3:2-Sieg ('84), den die Hintermannschaft in den finalen Minuten beherzt verteidigte.

Feuerbach: Blitzstart ebnet den Sieg im Spitzenspiel